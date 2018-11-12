Washington Post: Amerikan Kongresini göreve çağırdı!

Suudi gazetecinin yazarlığını yaptığı Washington Post gazetesi, ortaya flaş bir idda atarak, "Kaşıkçı cinayetinin örtbas edilmeye çalışıldığını Amerikan yönetiminin bu duruma el koyarak suçluluları ortaya çıkarması gerektiğini" yazdı.

CİNAYET UNUTTURULMAYA ÇALIŞILIYOR

Washington Post Yayın Kurulu, ABD Kongresine, İstanbul'da öldürülen Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin artık daha ciddi olarak incelenmesi ve ele alınmasını isteyerek olayın arkasında Suudi Arabistan yönetiminin olması halinde gerekli adımları bir an önce atmasını istedi.

ARAŞTIRMAYI SUUDLULARA BIRAKMIŞ GÖRÜNÜYORLAR

Trump yönetiminin gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesi ve bu operasyonun faailleri konusunda her hangi bir beyanatta bulunmadığının altının çizildiği makalede, yönetimin daha çok Suudi Arabistan'ın yaptığı soruşturmanın sonuçlarını bekliyormuş gibi " davrandığına değinilerek şu ifadelere yer verdi:

KRALI AKLAMAYI HEDEFLİYORLAR

"Hükümetin tavrının altında yatan sebep Trump yönetimi Kaşıkçı cinayetinin Muhammed bin Selman'ın başının altından çıkmadığını değerlendiyor. Ancak Veliaht prensi işaret eden bir çok delil var. Aslında Trump yötemininde çok iyi bildiği gibi ortada Suudiler'in yürüttüğü bir soruşturma da yok, sadece kendini beceriksiz bir şekilde soruşturma kılığına sokmuş bir örtbas operasyonu var"

AMERİKAN KONGRESİ GÖREVE

Washington Post gazetesinde Trump yönetiminin Suudi Arabistan ile stratejik ilişkisini ve silah satışını koruma niyetine vurgu yapılarak, "Suudi Arabistan ile yakın ilişkiler, Kaşıkçı'ya ne olduğuna dair gerçeklerin görmezden gelinmesini ya da örtbas edilmesini gerektirmemelidir. Tam tersine Amerika kendi çıkarlarını düşünüyorsa bu gerçekler açığa çıkarılmalıdır" açıklamalarına yer verdi.