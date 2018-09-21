Vietnam Devlet Başkanı hayatını kaybetti

Reuters haber ajansının son dakika haberinde Vietnam Devlet Başkanı Tran Da Quangin'in hayatını kaybettiği açıklandı.

VİETNAM YASTA

Reuters'in haberinden sonra, Vietnam Devlet Radyosu da Quang'ın hayatını kaybettiğini doğruladı. 61 yaşındaki Quang'ın bir süredir ciddi bir rahatsızlıkla mücadele etiği açıklandı.

SEMBOLİK BİR LİDERDİ

Vietnam'da başbakan ve Komünist Parti başkanı ile birlikte ülkeyi yöneten Quang'ın pozisyonu sembolik bir anlama sahipti. Quang, Nisan 2016'da göreve başlamış ve öncesinde hükümette farklı pozisyonlarda görev yapmıştı.