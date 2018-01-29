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Uyku kalitenizi arttırmak uyuduğunuz odanın sıcaklığıyla ilgili
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Yaşam - - Editör: Merve Ece İNAN

Uyku kalitenizi arttırmak uyuduğunuz odanın sıcaklığıyla ilgili

Uzmanlar dinlediğimiz ve kendimizi yenilediğimiz uykuyla ilgili dikkat etmemiz gereken bir noktanın da uyku sırasında odanın ısısı olduğunu işaret ediyor.

Madde kullanımı, diyet, stres ve kafein kullanımı gibi nedenlerle uyku bozukluklarının günümüzde hemen hemen herkesi vurduğunu işaret eden uzmanlar, bütün bu nedenlerin dışında yatak odanızın doğru ısıda olmamasının da uyku sürecinizi kısaltabileceğini hatırlatıyor.

Havaların soğumasıyla birlikte ısınmak amacıyla kaloriferlerin ve sobaların yandığını kaydeden uzmanlar, yüksek ısı nedeniyle boğazda kuruluk ve burun tıkanıklığı gibi sorunlar yaşandığını belirtiyor. Sıcaklığı yalnızca bir derece düşürmenin bile bu sorunların hafiflemesini sağlayacağını savunan uzmanlar, aynı zamanda deri bir uyku uyumanızı da sağlayacağının altını çiziyor.

Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen bir araştırma, uyuyacağınız ortamın serin olması uykuya geçişinizi kolaylaştırarak uyku kalitenizi arttırdığını ortaya koydu. Serin ortamda uyuyan kişilerin beyinleri daha fazla aktif olur ve böylece gece düşünme süreçlerini kapatma konusunda şikâyetçi olabilirler.

Geceleri vücudun soğuması tamamen normaldir. Vücudumuzun doğal ritimleri güneş battığında uykuyu teşvik etmek için bedenimizi serinletmeye başlar. Aslında, vücudun uykuyu teşvik etmek için ürettiği melatonin kısmen vücut ısısını soğutmaya çalışır.

Serin bir odada uyumak metabolizmayı da artırabilir. Bir çalışmaya göre, soğuk bir odada ince bir örtü altında yatan erkekler, metabolik olarak aktif kahverengi yağ miktarları arttı. Kahverengi yağ aslında etkisiz ve beyaz yağdan dönüştürülen bir çeşittir. Bu yağ metabolizma hızınızı arttırarak size fayda sağlar.


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