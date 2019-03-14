Twitter kamerasına yeni güncelleme geldi. Twitter, bu yeni güncellemeyle birlikte, bugünden itibaren olaylarla eş zamanlı olarak gönderilen video ve görsellerin Tweet'lenme şekillerini yeniden düzenliyor.

Güncelleme ile ilgili yapılan açıklamada,''280 karakterde düşündüklerinizi Tweet'lemek kolay, ancak bir fotoğraf veya videoyu hızlıca çekebilmek ve gördüklerinizi o an Tweet'lemek çok daha kolay olabilir. Bu yüzden, fotoğraf veya video çekmeyi ve olan olayları Tweet'lemeyi iyileştirmek adına Twitter kamerasını güncellemeye başlıyoruz'' denildi.

Twitter yeni güncelleme ile birlikte ilk olarak kameraya hızlı erişim özelliği ekledi. Artık Twitter uygulamasını açtıktan sonra, ekranı sola kaydırarak kameraya daha hızlı erişebilecek. Böylece bir olay veya etkinlik esnasında anında fotoğraf çekerek Tweet'lemek kolaylaşacak. Eğer bir etkinlikte iseniz ve konumunuz açıksa kamera, etkinlikle ilgili bir etiket veya konum önerecek.

Sohbet tasarımını da güncellendi

İlk başta tüm kullanıcılara sunulmayan bu güncelleme, büyük etkinlikler ve ABD spor oyunlarıyla birlikte devreye alınarak kademeli olarak yaygınlaşacak. Ayrıca fotoğraf ve videolar genellikle etkileşimi yüksek öğeler olduğu için Twitter, sohbet tasarımını da güncelledi. Twitter'ın yaptığı duyuruya göre bu yeniliklerin ardından daha fazla kamera güncellemesi de gelecek.

Twitter Tüketici Ürünü Başkan Yardımcısı Keith Coleman, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede;''İnsanlar neler olduğunu görmek ve olaylar hakkında konuşmak için Twitter'a geliyor. Tweet atarak fikir paylaşmak kolay bir yöntem olarak öne çıkıyor. Fakat biz gözünüzün önünde gerçekleşen olayların fotoğrafını veya videosunu çekip paylaşmayı daha kolay hale getirmek ve gördüğünüzü doğru kitleye ulaştırmanıza yardımcı olmak istiyoruz. Bu yeni güncelleme hedefimiz doğrultusunda Tweet atmanın evrimi olarak nitelendirebileceğimiz bir gelişmedir''dedi.