Türkler’in antibiyotik çılgınlığı dünyayı dehşete düşürüyor

76 ülke baz alınarak yapılan araştırmada, 2000 ile 2015 yılları arasında antibiyotik kullanımının yüzde 65 artış gösterdiği açıklandı.

ARTIŞ HIZI KORKUTUYOR

Washington'da bulunan Hastalık Dinamikleri, Ekonomisi ve Politikaları Merkezi (COOEP)'den derlenen bilgilere göre 2000-2015 yılları arası hazırlanan raporda günlük antibiyotik tüketiminde tamamlanmış doz 2010 yılında 21.1 milyar olarak belirlenirken, 15 yıl sonra bu sayının 34.8 milyara yükseldiği tespit edildi.

YOKSUL ÜLKELER ANTİBİYOTİK BAĞIMLISI

Medyaya yansıyan haber başlıkları ve uzman yorumları incelendiğinde, antibiyotik kullanımının 2030 yılına kadar, dünya genelinde yüzde 200 artış göstereceği ve antibiyotiklere karşı dirençli bakterilerin büyük sorun teşkil edeceği dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı.

KULLANIM ORANI YÜZDE 114 KAT BÜYÜDÜ

Genel antibiyotik tüketimi yoksul ve kalkınmanın eşiğindeki ülkelerde daha fazla görülüyorken, 15 yılda yüzde 114 oranında arttığı belirlendi.

ZENGİN ÜLKELER BIRAKIYOR

2000 yılında Fransa, Yeni Zelanda, İspanya ve Honkong gibi ülkelerde bin kişi başına orta derecedeki antibiyotik kullanımı ilk sırada yer alırken, 15 yıl sonra bu ülkeler yerini Türkiye, Tunus, Cezayir ve Romanya gibi ülkelere bıraktı.

Buna karşın, zengin sanayi ülkelerinde genel antibiyotik tüketimi sadece yüzde altı artış gösterdi.

35 MİLYAR DOLARLIK BİR PAZAR

76 ülke baz alınarak hazırlanan raporda, günlük antibiyotık tüketiminde tamamlanmış doz 2010 yılında 21.1 milyar olarak belirlenirken, 15 yıl sonra bu sayının 34.8 milyara yükseldiği açıklandı.

Bin kişi başına günlük ortalama tüketim de yüzde 4 gerilerken, ABD, Kanada ve Fransa bu ülkeler içinde yer aldı.