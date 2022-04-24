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Türkiye'ye 1.5 Milyon Afgan Geldi
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Türkiye'ye 1.5 Milyon Afgan Geldi

İstanbul Zeytinburnu ilçesini ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla görüşen Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'ın konuştuğu Özbek asıllı bir Afan esnaf, 'Son 5 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Bu arada Afganlara yardım eden bir dernekte çalıştım ve kayıt tuttum. Türkiye'de 1.5 milyon Afgan var' dedi.

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İstanbul Zeytinburnu ilçesini ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla görüşen Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'ın konuştuğu Özbek asıllı bir Afan esnaf, "Son 5 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Bu arada Afganlara yardım eden bir dernekte çalıştım ve kayıt tuttum. Türkiye'de 1.5 milyon Afgan var" dedi.

ZEYTİNBURNU ESNAF ZİYARETLERİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, İstanbul gezilerine Zeytinburnu İlçesiyle devam etti. Esnaf ve vatandaşın şikayetlerini dinleyen Özdağ, Afganistan'dan gelen ve Türkiye'de sığınmacılara yardımcı olan bir dernekte 2 yıl çalıştığını söyleyen Özbek asıllı bir esnafla konuştu.

AFGAN SAYISI 1.5 MİLYON

Afganistan'dan 5 yıl önce geldiğini ifade eden Özbek asıllı Afganistan vatandaşı esnaf "Yıllarca afganistan'dan gelenlere yardım eden dernekte çalıştım. Bu dernekte kayıtlar tuttum. Tahminime göre Türkiye'de 1.5 milyondan fazla Afgan var" dedi.

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10 MÜŞTERİ'DEN 8'İ YABANCI

Zeytinburnu'nda bir Türk esnafın "Her 10 müşterimizin 8'i yabancı, semtte yerli insan kalmadı" demesi üzerine, Zafer Partisi Genel Başkanı Ünit Özdağ şöyle konuştu:" Zeytinburnu İstanbul'un en tarihi semtlerinden biridir. İstiklal Harbi'ne İstanbul'dan yapılan silah sevkiyatının ana merkezlerinden birisi Zeytinburnu'ydu. Bu tarihi Türk ilçesi, şimdi değerli kardeşimin de ifade ettiği gibi Türklerin yaşamadığı bir semt haline geldi. Yaşayanlarda alım güçleri olmadığı için çarışay pazara çıkıp alışveriş yapamıyorlar. Pek çok esnaf aynı şeyleri söylüyor, ekonomik kriz çok ağır ve alışveriş yapanlar türk değil. Bu durum değişmeli."

İlçe ziyaretine Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcıları kaptan Mustafa Can, Sevdagül Tuncer, Sedat Timur, İsmail Türk ile İstanbul İl Başkanı Hakan Akşit, Zeytinburnu İlçe Başkanı Ramazan Tatar ve çok sayıda partili katıldı.

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