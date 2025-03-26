Türkiye Ve ABD Arasında Savunma Alanında Yeni İşbirliği Dönemi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington’da gerçekleştirdikleri görüşmede iki ülke arasındaki stratejik işbirliği konularını detaylı şekilde ele aldı. Görüşmede özellikle savunma sanayi alanındaki ilişkilerin yeniden yapılandırılması ve mevcut engellerin aşılması için kararlılık vurgulandı. Her iki taraf da bu alanda daha güçlü adımlar atılması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Savunma Sanayisinde Ortak Kararlılık

Görüşme sonrası edinilen bilgilere göre, iki bakanın gündeminde, Türkiye ile ABD arasındaki savunma sanayi işbirliğinin önündeki yapısal engellerin kaldırılması konusu öncelikli yer aldı. Fidan ve Rubio, bu engellerin aşılması için iki ülke arasında güçlü bir siyasi irade bulunduğunu açıkça ortaya koydu. Taraflar ayrıca, çözüm odaklı teknik görüşmelerin yakın zamanda başlatılacağı konusunda da görüş birliğine vardı.

Bu gelişme, son yıllarda zaman zaman gerilen ilişkilerin yeniden yapıcı bir zemine oturtulması yönünde önemli bir adım olarak yorumlandı. İki ülke, NATO ittifakı kapsamında sahip oldukları ortak güvenlik çıkarlarını daha etkili şekilde sürdürme konusunda hemfikir olduklarını belirtti.

Suriye Gündeminin Önemi Vurgulandı

Fidan ve Rubio’nun görüşmesinde öne çıkan bir diğer başlık Suriye meselesi oldu. Kaynaklar, her iki tarafın da Suriye rejimiyle temasların ve angajmanın önemine dikkat çektiğini belirtti. Özellikle Suriye'de istikrarın yeniden tesis edilmesi, terörle mücadelede ortak hareket edilmesi ve bölgede barışın sağlanması için diyalogların artırılmasının gerektiği vurgulandı.

Bu bağlamda Türkiye’nin, terör örgütlerine karşı hassasiyetlerini bir kez daha Amerikan tarafına ilettiği ve ortak mücadele konusunda beklentilerini aktardığı ifade edildi.

Gazze Ve Ukrayna Konuları Da Masadaydı

Bakan Fidan, görüşme sırasında Gazze’de kalıcı bir ateşkesin sağlanmasının gerekliliğini de dile getirdi. İsrail-Filistin çatışmasının yalnızca tarafları değil tüm bölgeyi etkilediğini söyleyen Fidan, kalıcı bir barış ortamı oluşturulmadan Ortadoğu'da huzurun tesis edilemeyeceğini vurguladı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş da iki bakanın gündemindeydi. Türkiye’nin, bu çatışmada diplomatik yollarla çözüm arayışlarını ve ateşkese yönelik uluslararası girişimleri desteklemeye devam ettiği belirtildi. Fidan, ABD’nin bu konudaki çabalarının önemini kabul ettiklerini ve barışçıl girişimlerin teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bölgesel Barış Süreçleri Ele Alındı

Görüşmede, ilerleyen dönemde gerçekleştirilecek devlet başkanı düzeyindeki temaslara da değinildi. Özellikle Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci detaylı biçimde masaya yatırıldı. Türkiye tarafı, bu sürecin Kafkaslar'da kalıcı barışa ulaşmak için önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

Ayrıca, Balkanlar’daki istikrarın da önemli gündem maddelerinden biri olduğu açıklandı. Özellikle Bosna-Hersek’in barış ve huzur içinde yoluna devam etmesinin tüm Balkan coğrafyasının geleceği açısından taşıdığı stratejik öneme dikkat çekildi.

Geniş Katılımlı Diplomatik Görüşme

Bu önemli buluşma sadece iki dışişleri bakanıyla sınırlı kalmadı. Türk tarafında, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal’ın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı İkili İlişkiler Genel Müdürü, Dış Politika Eşgüdüm Genel Müdürü ve Bakanlık Sözcüsü Öncü Keçeli görüşmeye katıldı. ABD heyetinde ise Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Kıdemli Büro Yetkilisi Lou Bono, Avrupa ve Güney Kafkasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Muavini Josh Huck ve Güney Doğu Avrupa Direktörü gibi isimler yer aldı.

Bu görüşme, iki ülke arasında yeniden güven inşası ve stratejik hedeflerin ortak paydada buluşturulması açısından olumlu bir atmosfer oluşturdu.