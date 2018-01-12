Türkiye’den ABD’ye seyahat uyarısı

ABD de yurt dışına seyahat edecek vatandaşlarına, Türkiye'yi Sudan ve Venezuella gibi gibi güvenlik açısından 3'ncü kategori riskli ülkeler arasında gösterip ve Türkiye'ye gideceklere ‘Yeniden düşünün' uyarısını yapmasına Dışişleri Bakanlığı'ndan cevap geldi.

KEYFİ GÖZALTI OLABİLİR

Dışişleri, ABD'ye seyahat edecekler için bir uyarı yayınlayıp, ' artan terör saldırılarına ve keyfi gözaltı ve tutuklamalara' dikkat çekti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN UYARI GELDİ

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye seyahat edecekler için bir açıklama yayınladı. Açıklamada, ‘resmi görevle ABD'ye seyahat eden kamu görevlisi vatandaşlarımız dahil Türk vatandaşları muteber olmayan kaynakların ifadelerine dayanılarak keyfi tutuklamalara maruz kalmakta; vatandaşlarımıza yönelik olarak açılan davalarda, FETÖ terör örgütü mensubu ya da sempatizanı tanıkların önceden kurgulanmış asılsız iddialarına ve iftiralarına itimat edilmek suretiyle vatandaşlarımız hakkında adli kararlar verilebilmektedir' denilmesi dikkat çekti.

ABD'DEN TÜRKİYE İÇİN 3. KATEGORİ UYARISI

ABD Dışişleri Bakanlığı, 10 Ocak günü yürürlüğe giren yeni uygulamasında dünyadaki ülkeleri güvenlik açısından 4 ana kategoriye ayırdı. Bu listede Türkiye; Sudan, Rusya, Venezüella, Pakistan ve Guetemala ile ‘Gitmeyi tekrar düşün' başlıklı 3'üncü kategoride yer alıyordu.

‘Seyahat etmeyin' içerikli 4'üncü kategori ise Yemen, Mali, Libya ve Somali gibi iç savaş ya da çatışmaların yaşandığı ülkeleri içeriyordu. Her ülkenin güvenlik durumuyla ilgili ayrı bilgilendirme ve uyarıların yapıldığı ABD Dışişleri Bakanlığı web sitesinde Türkiye'de geniş bir bölüm ayrılıyor.

‘Terörizm ve keyfi tutuklamalar sebebiyle Türkiye'ye seyahat etmeyi tekrar düşünün. Bazı bölgeler yüksek riskli' denilen uyarıda terör, sebebiyle gidilmemesi istenen şehirler ‘Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Şırnak, Diyarbakır, Van, Siirt, Muş, Mardin, Batman, Bingöl, Tunceli, Hakkari ve Bitlis' olarak gösteriliyor.