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Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu görevi bıraktı
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Ekonomi - - Editör: Armoni BAYAR

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu görevi bıraktı

Nisan 2015'te göreve başlayan Terzioğlu, görevinden ayrıldı. Yerine Murat Erkan vekaleten atandı.

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, Kaan Terzioğlu'nun görevinden ayrılma kararı aldığını bildirdi. Terzioğlu, 1 Nisan 2015'te Turkcell Genel Müdürü olarak atanmıştı.

Turkcell Yönetim Kurulu'nun şirketin genel müdürlük görevine Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, Erkan'ın önceki görevinin yerine de Kadri Özdal vekaleten atandı.

Kaan Terzioğlu: "Turkcell'de görev yaptığım 4 yıla yakın dönem boyunca, Türkiye'nin lider mobil operatörünü dünyanın ilk dijital operatörüne dönüştürdük ve Telekom sektöründe örnek gösterilen bir firma haline geldik. Bu dönemde ülkemize, paydaşlarımıza ve müşterilerimize değer yaratmak için onlarya yıllık iş tecrübesine sahip profesyonellerimizden, iş hayatına yeni atılan genç yeteneklerimize kadar bir takım olarak durmadan çalıştık. Bu güçlü takımın daha yeni rekorlara ve başarılara imza atacağına inancım tamdır." dedi.


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