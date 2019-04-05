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Tunceli'de TKP'li Fatih Maçoğlu mazbatasını aldı, sokak hayvanlarını unutmadı
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Politika - - Editör: Armoni BAYAR

Tunceli'de TKP'li Fatih Maçoğlu mazbatasını aldı, sokak hayvanlarını unutmadı

Tunceli'de belediye başkanı seçilen Maçoğlu, mazbatasını aldı. Maçoğlu, kendisini tebrik edecek kişilerin çiçek göndermek yerine Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bağışta bulunmalarını istedi.

Türkiye'nin ilk ve tek TKP'li il belediye başkanı seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu, bir grup partiliyle sabah saatlerinde adliyeye gidip, Merkez İlçe Kurulu Başkanı Satı Taşkaya Şenlik'ten mazbatasını aldı. Adliye önünde açıklama yapan Maçoğlu, aylardır yürüttüğü çalışmanın karşılığı olan mazbatayı teslim aldığı için mutlu olduğunu ve hafta başından itibaren çalışmalarına başlayacağını belirtti. Maçoğlu şunları söyledi:

"Sonunda aylardır döktüğümüz terin karşılığı olan mazbatayı aldık, şimdi sıra belediyede. Saat 13.00'te belediyede devir teslim töreni olacak. Bundan sonra süreç bizim için yeni başlıyor. Muhtemeldir ki Tunceli halkının ilgisi olacak. Pazartesi gününden itibaren halkımız bizi ziyarete gelecek ve biz de hizmete başlayacağız. Herkesin artık çok rahat gelebileceği ve kapıları hep açık olan belediye var, bunu da burada söylemek istiyorum. Ovacık'ta belediye başkanlığı yaptığım dönemin tecrübesinden biliyorum. Birçok dostumuz bize çiçek hediye gibi bir şeyler getirmeye çalışacak. Ben burada özellikle şunu belirtmek isterim. Belediyemizin Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi var. Oradaki sokak hayvanlarının bakımının daha rahat gerçekleştirilmesi ve beslenmesi için belediyemizin açacağı hesap numarasına çiçek ve hediye göndermek yerine buraya bağış yapmalarını rica ediyorum. Çiçek ve hediye kabul etmiyoruz, sokak hayvanlarının bakımı için açacağımız hesaba yardımda bulunurlarsa çok daha iyi olur."


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