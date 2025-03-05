Trump’tan Dikkat Çeken Açıklamalar: Ukrayna, Rusya ve Ekonomi Gündemde!

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk Kongre konuşmasını gerçekleştirerek ekonomi, uluslararası ilişkiler ve iç politika konularında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Ukrayna ve Rusya ile barış müzakerelerine değinen Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’den bir mektup aldığını belirterek, “Zelenski masaya oturmaya hazır, ben de öyleyim. Ayrıca Rusya da barış konusunda anlaşmaya hazır görünüyor” ifadelerini kullandı.

Bunun yanı sıra ekonomik politikalar, göçmen yasaları ve ABD’nin enerji kaynaklarıyla ilgili kritik mesajlar veren Trump, özellikle Panama Kanalı ve ticaret vergileri konusundaki sert tutumunu vurguladı.

"PANAMA KANALI YENİDEN AMERİKA'NIN OLMALI"

ABD Başkanı, Panama Kanalı’nın ABD için inşa edildiğini ve tekrar ülkenin kontrolüne geçmesi gerektiğini savunarak, “Bu kanal Amerika için yapıldı ve Amerika tarafından yönetilmelidir” dedi. Trump, ABD’nin ticaret stratejisini güçlendirmek için gümrük vergilerini artıracağını belirterek, “Bize vergi uygulayan tüm ülkelere aynı şekilde karşılık vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Meksika Körfezi'ni "Amerika Körfezi" olarak adlandırdığını söyleyen Trump, işe alımlarda artık ırk kriterlerinin dikkate alınmayacağını ve liyakatin esas olacağını vurguladı.

EKONOMİK POLİTİKALAR VE VERGİLER

Konuşmasında ekonomik meselelere de geniş yer ayıran Trump, önceki yönetimin ekonomi politikalarını sert bir dille eleştirdi. Yüksek enflasyon ve gıda fiyatları konusunda Biden yönetimini suçlayan Trump, “Yumurta fiyatları aldı başını gitti. Biden, ekonomiyi kontrol edemedi ve milyonlarca Amerikalıyı büyük bir ekonomik çıkmaza sürükledi” dedi.

ABD’nin doğal kaynaklarını daha iyi değerlendirmesi gerektiğini belirten Trump, "Ayağımızın altındaki altını kullanmamız gerekiyordu. En iyi ekibi kurup 'kazın' dedim" diyerek enerji ve madencilik sektöründe yeni adımlar atılacağını duyurdu.

Trump ayrıca, dünyanın en büyük doğal gaz hattını inşa etmek istediklerini ve bu hattın Japonya’ya kadar uzanacağını söyledi. Kritik mineraller konusunda büyük bir adım atılacağını belirterek, yeni kurulan "Hükümet Verimliliği Departmanı"nın başına Elon Musk’ın getirildiğini açıkladı.

GÖÇMEN POLİTİKASINDA RADİKAL ADIMLAR

Göçmen politikalarına da değinen Trump, yasa dışı göçle mücadelede sert önlemler alınacağını duyurdu. İlk tespitlere göre, 27 milyon dolarlık kamu kaynağının yasa dışı göçmenler tarafından kullanıldığını öne süren Trump, bu konuda ciddi reformlar yapacaklarını belirtti.

DEMOKRAT VEKİL KONUŞMAYA ENGEL OLUNCA SALONDAN ÇIKARILDI

Trump’ın konuşması sırasında, Demokrat Vekil Al Green, konuşmaya müdahale etmeye çalıştı. Ancak güvenlik görevlileri tarafından hızla salondan çıkarıldı. Bu olay, Kongre’de kısa süreli bir gerginliğe yol açarken, Trump konuşmasına kesintisiz devam etti.

UKRAYNA VE RUSYA İLE MÜZAKERELER

Konuşmasının en dikkat çeken noktalarından biri de Ukrayna ve Rusya konusunda yaptığı açıklamalar oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin kendisine bir mektup yazdığını belirten Trump, “Kalıcı barış için müzakerelere ve nadir toprak mineralleri anlaşmasını imzalamaya hazır olduklarını ifade etti” dedi. Rusya’nın da barış konusunda istekli olduğunu belirten Trump, “Ben de masaya oturmaya hazırım” diyerek barış sürecinin yakın zamanda başlayabileceğinin sinyalini verdi.

GELECEKTE NELER OLACAK?

Trump’ın açıklamaları, ABD iç politikasında ve uluslararası arenada büyük yankı uyandırdı. Özellikle Ukrayna ve Rusya arasındaki barış sürecine dair verdiği mesajlar, dünya gündeminde önemli bir yer tuttu. Ayrıca, göç politikaları ve ekonomik reformlarla ilgili alınacak kararların nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.