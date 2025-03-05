Borsa İstanbul’da Manipülasyon Operasyonu: 17 Kişi Gözaltına Alındı

Borsa İstanbul’da yaşanan olağanüstü fiyat hareketleriyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, manipülatif işlemler yaptıkları tespit edilen 17 kişi gözaltına alındı. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) suç duyurusuyla başlayan operasyon kapsamında, şüphelilere 2 yıl boyunca borsada işlem yapma yasağı getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, gözaltıların Borsa İstanbul’da geçtiğimiz hafta yaşanan sert düşüşle ilgili olmadığını, soruşturmanın Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (BASGZ) hisselerinde gerçekleştirilen manipülatif işlemler nedeniyle başlatıldığını belirtti.

SPK’DAN SUÇ DUYURUSU VE SERT TEDBİRLER

Sermaye Piyasası Kurulu, 26 Şubat’ta yayımladığı bültende, BASGZ hisseleri üzerinde piyasa dolandırıcılığı yapıldığına dair güçlü şüpheler bulunduğunu açıkladı. Yapılan incelemeler sonucunda, 18 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu ve bu kişilere 2 yıl boyunca borsada işlem yapma yasağı getirildi.

SPK tarafından yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107. maddesi gereğince piyasa dolandırıcılığının ağır bir suç olduğu ve bu tür işlemlerin finansal piyasalara zarar verdiği vurgulandı. Yetkililer, benzer girişimlere karşı sıkı denetimlerin sürdürüleceğini ve piyasa güvenliğinin sağlanması için yeni adımların atılacağını belirtti.

SAVCILIK: BORSA’NIN GÜVENLİĞİ TEHDİT ALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Borsa İstanbul’da son dönemde görülen fiyat hareketlerinin ekonomik ya da finansal bir gerekçeye dayanmadığı ifade edildi. Savcılık, bu tür manipülatif işlemlerin borsa güvenliğini tehdit ettiğini ve yatırımcıları büyük zarara uğrattığını belirterek, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

Yetkililer, şüphelilerin belirli hisse senetlerinde yapay fiyat hareketleri oluşturduğunu ve yatırımcıları yanlış yönlendirdiğini tespit etti. Bu kapsamda, piyasa dolandırıcılığı suçlamasıyla gözaltına alınan kişilerin, yasadışı işlemlerle büyük kazanç sağladıkları iddia ediliyor.

GÖZALTINA ALINANLARIN İSİMLERİ AÇIKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler de kamuoyuyla paylaşıldı. Listede Hasan Meşe, Kenan Yüksek, Mehmet Özcan, Tayfun Büyük, Ramazan Uslu, Oğuzhan Çakıroğlu, Hasan Bacak, Bektaş Üşümüş, Muhammed Meşe, Hümeyra Meşe, Mahmut Nevfel Elgün, Selman Çakmak, Mehmet Ünal Çevik, Şemsettin Günaltay Erikel, İlhan Küçük, Alaaddin Sevinç, Musa Şimşek ve Kurtuluş Doğanay bulunuyor.

Yetkililer, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ve yeni gelişmeler oldukça kamuoyunun bilgilendirileceğini açıkladı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında detaylı incelemelerin sürdüğü ve hukuki sürecin devam ettiği bildirildi.

BORSA YATIRIMCILARI TEDİRGİN

Yaşanan gelişmelerin ardından yatırımcılar borsadaki güven ortamının korunup korunamayacağı konusunda endişelerini dile getirdi. Uzmanlar, bu tür manipülatif işlemlerin önüne geçebilmek için daha sıkı denetimlerin yapılması gerektiğini savunuyor.

Özellikle sosyal medya üzerinden yapılan yönlendirmelerle bireysel yatırımcıların zarar görmesini engellemek adına yeni düzenlemelerin gündeme gelebileceği belirtiliyor. SPK ve diğer finansal otoritelerin piyasalardaki şeffaflığı artırmak için çeşitli önlemler üzerinde çalıştığı ifade ediliyor.

GELECEKTEKİ ADIMLAR NELER OLACAK?

Finansal piyasalarda güven ortamının korunması için manipülatif işlemlere karşı mücadelenin süreceği belirtilirken, gözaltına alınan kişilerin yargı sürecinin nasıl ilerleyeceği merak konusu. Eğer şüpheliler suçlu bulunursa, piyasa dolandırıcılığı kapsamında ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirler.

Uzmanlar, benzer durumların önüne geçmek için yatırımcıların bilinçlendirilmesi gerektiğini ve borsada işlem yaparken dikkatli olunmasının önem taşıdığını vurguluyor. Piyasa denetimlerinin sıklaştırılması ve spekülatif işlemlerin önüne geçilmesi için yeni düzenlemeler getirilmesi de bekleniyor.