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Trafik cezaları 'havadan' gelmeye devam ediyor.
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Gündem - - Editör: Özge KESİCİ

Trafik cezaları 'havadan' gelmeye devam ediyor.

Trafik kurallarına uymayan sürücülerin tespiti için pek çok kentte artık havadan helikopterle denetleme yapılıyor.

Trafik kurallarına uymayan sürücülerin tespiti için pek çok kentte artık havadan helikopterle denetleme yapılıyor. Ekiplerin saatleri belli olmayan denetimlerine Adana'da emniyet kemeri takmadığı tespit edilen kadın sürücü yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent genelinde helikopterle trafik denetimi başlattı. Uygulamada 'cep telefonuyla konuşma, emniyet kemeri takmama, aşırı hız ve hatalı şerit değiştirme' kurallarını ihlal eden sürücüler havadan helikopter kamerasıyla görüntülendi.

Kural ihlali yapan sürücülerin araç plakaları karadaki ekiplere bildirildi. Polisler ise, hatalı sürücüleri oluşturulan uygulama noktasında durdurup para cezası yazdı. 

"ŞİMDİ KEMERİ TAKIYORUM"

Gaziantep istikametine giden ve emniyet kemeri takmayan Gamze Funda Yadsan isimli sürücü de polis helikopteri kamerasına takıldı. Helikopterdeki ekipler telsiz ile kadın sürücünün plakasına karadaki ekiplere bildirdi. Bunun üzerine uygulama noktasındaki trafik polisleri kadın sürücüyü durdurup "Hanımefendi helikopterli trafik uygulaması yapıyoruz. Siz de havadan görüntülendiniz emniyet kemeri takmadan seyahat ediyordunuz. Bu nedenle size ceza uygulamak zorundayız" dedi.

Bunun üzerine kadın sürücü hemen emniyet kemerini takmaya çalışıp "Şimdi kemeri takıyorum" dedi. Ancak trafik polisi kemeri daha önce takması gerektiğini söyledi. Şok yaşayan Yadsan ise otomobilden inerek, havadaki helikopteri görmeye çalıştı. Daha sonra sürücüye 134 lira ceza kesildi.

 

 


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