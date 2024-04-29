Avrupa'ya seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları için kötü haber geldi. İspanya, İtalya ve Almanya, artan vize başvuruları nedeniyle Türkiye'den yapılan randevu başvurularını haziran ayına kadar kapattı. Son dönemde Avrupa'ya seyahat etmek isteyen Türk vatandaşlarının vize almakta çeşitli zorluklarla karşılaştığı biliniyordu.

Schengen vizesi için başvuru yapan Türk vatandaşları, randevu almakta güçlük çekiyor, uzun bekleme süreleriyle karşılaşıyor ve bazen başvuruları çeşitli bahanelerle reddediliyordu. Bu sıkıntılar yaşanırken, Avrupa ülkelerinden olumsuz bir haber daha geldi. İspanya, İtalya ve Almanya, haziran ayına kadar vize randevularını kapatma kararı aldı.

Bu kararın ardından, Avrupa'ya seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları, daha uygun randevu tarihi sunan ülkeleri araştırmaya başladı. Ayrıca, kısa süreli vize başvurularındaki yoğunluk nedeniyle randevu alma süreci de giderek karmaşık hale geldi.

Reddedilen vize başvurularının oranı da yükselişte. Son verilere göre, Schengen vizesi başvurularında ret oranı yüzde 20'ye ulaştı, bu da vize prosedürlerinin giderek daha zorlayıcı hale geldiğini gösteriyor.

Ancak, Avrupa Komisyonu'nun bazı Orta Doğu ülkeleri için vize kurallarını gevşetme kararı dikkat çekti. Suudi Arabistan, Umman ve Bahreyn'den AB ülkelerine seyahat etmek isteyenler için yeni düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemelerle birlikte, ilk kez Schengen vizesine başvuranlar da dahil olmak üzere, kabul edilen başvurular için 5 yıllık çoklu giriş hakkı tanınabilecek. Bu karar, Avrupa'ya seyahat etmeyi planlayan Türk vatandaşları için bir tezat oluşturdu.