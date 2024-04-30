MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Ferdi Tayfur’un şarkısı eşliğinde yürüyüş yaptığı videonun ardından medyada ve sosyal medyada ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Bahçeli, Cumhur İttifakı'nda hiçbir sorun olmadığını ve bu ittifakın güçlü bir şekilde devam edeceğini vurguladı.

Bahçeli'nin yürüyüş videosu, medya ve sosyal medya kullanıcıları arasında çeşitli spekülasyonlara yol açmış, bazı kişiler bunu Cumhur İttifakı'nda bir çatlak veya gerginlik olarak yorumlamıştı. Ancak Bahçeli, bu iddiaları kesin bir dille reddetti ve bu tür spekülasyonların asılsız olduğunu belirtti.

Bahçeli, açıklamasında, "Hiç kimse yersiz tahminlerde bulunmasın ve niyet okuyuculuğu yapmasın. Yürüyüş yaptığım videonun ardından yapılan çarpık değerlendirmeler ve yanlış anlamalar tamamen yanlıştır. Bu tür spekülasyonlar, Türkiye'nin istikrarını bozma amacı taşıyor. Cumhur İttifakı, sağlam bir şekilde devam edecektir," dedi.

Bahçeli, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e de destek verdiğini ifade ederek, "Mehmet Şimşek'in her zaman arkasındayız. Türkiye'nin ekonomik sorunları zamanla çözülecek ve hayat pahalılığı ile enflasyonun baskısı hafifleyecektir. Fırsatçılar ve ekonomik krizden çıkar sağlamak isteyenler ise cezalandırılacaktır," dedi.

Cumhur İttifakı'nın önemine dikkat çeken Bahçeli, bu ittifakın Türkiye'nin siyasi istikrarında önemli bir rol oynadığını ve devam edeceğini söyledi. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni sorgulayan kişilere de seslenerek, "Bu sistem Türkiye'nin güçlü ve lider bir ülke olmasını sağlayacak. Cumhur İttifakı, Türk milletinin yürekli duruşunu temsil ediyor ve bu ittifakın temeli sağlamdır," ifadelerini kullandı.

Konuşmasında başka bir noktaya da değinen Bahçeli, İyi Parti'deki olağanüstü kongreyi yorumladı. Bahçeli, "Başka siyasi partilerin iç işlerine karışma niyetimiz yok. Ancak bazı kişiler MHP'yi her kongreyi tebrik etmeme konusunda eleştiriyor. MHP, 104 siyasi partiyi tebrik etmek zorunda değil. İhaneti tebrik etmek bizim prensiplerimize aykırıdır," dedi.

Bahçeli, konuşmasında, Türkiye'nin geleceği konusunda iyimser olduğunu belirtti ve Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin ilerlemesi için sağlam bir temele sahip olduğunu ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin ekonomik sorunlarının üstesinden geleceğine ve ülkenin 100 milyon nüfus ve 100 il hedeflerine ulaşacağına inandığını dile getirdi.