Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur Gezer'in kazı çalışması sonrası oluşan su birikintisine düşerek boğulmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ihmalkar davrandığını belirterek, "İstanbul'un göbeğindeki bir parkta çok basit tedbirler alınmadığı için 5 yaşında bir evladımız göz göre göre hayatını kaybetti," ifadelerini kullandı.

Olayın Arka Planı

Geçtiğimiz cuma günü, İstanbul Küçükçekmece'de kazı çalışmaları sırasında oluşan çukurda su birikmesi sonucu 5 yaşındaki Edanur Gezer hayatını kaybetti. Genç çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndan ailesine teslim edildi. Olayın ardından hem adli hem de idari incelemeler başlatıldı. Bilirkişi heyeti, kazanın meydana geldiği parkta incelemelerde bulundu. Bu olay, kamuoyunda büyük üzüntü ve öfkeye neden oldu.

Erdoğan'dan Eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) düzenlenen "AFAD-Devlet Su İşleri (DSİ) Sel ve Taşkın Risk Azaltma Protokol Töreni"nde yaptığı konuşmada, Edanur Gezer'in ölümüne dikkat çekerek, ihmallerin ciddi sonuçlar doğurduğunu vurguladı. Erdoğan, Türkiye'nin coğrafi olarak riskli bir bölgede yer aldığını belirterek, tedbirlerin bu gerçeklik göz önünde bulundurularak alınması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin İklim Krizi ve Afetlerle Mücadelesi

Erdoğan, "Coğrafya kaderdir" ifadesine değinerek, Türkiye'nin hem jeopolitik hem de coğrafi açıdan kritik bir bölgede olduğunu ve iklim krizinin etkilerini yoğun bir şekilde hissettiğini belirtti. Türkiye'nin iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve kirlilik gibi gezegen krizlerine karşı yoğun mücadele veren ülkeler arasında olduğunu vurgulayan Erdoğan, afetlere hazırlıkta yeterli önlemler alınmadığı takdirde benzer trajedilerin yaşanabileceğini söyledi.

İhmallerin Sonuçları

Erdoğan, son yıllarda Türkiye'nin deprem, sel, yangın ve salgın gibi çeşitli afetlerle karşılaştığını hatırlatarak, tedbirsizlik ve ihmallerin ağır sonuçlar doğurduğunu söyledi. "Son birkaç yılda depremden sel baskınlarına, yangınlardan salgına kadar çeşitli sınamalarla karşı karşıya kaldık. Tedbirli olmak ile tedbirsiz yakalanmak arasındaki farkı bizzat tecrübe ettik. İstanbul'un ortasında basit tedbirler alınmadığı için 5 yaşındaki bir evladımız hayatını kaybetti," dedi.

Hükümetin Afet Yönetimi Çalışmaları

Erdoğan, hükümetin afetlere karşı hazırlıkta attığı adımlara değinerek, 6 Şubat depremlerinin Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu belirtti. AFAD'ın koordinasyonuyla afetlere müdahale kapasitesini artırdıklarını söyleyen Erdoğan, afet yönetiminde kurumsal işbirliğinin önemine dikkat çekti. "Afet öncesinde bir birim harcamanın, afet sonrasında ortalama 15 birime karşılık geldiğini unutmadan hareket etmeliyiz. Bu nedenle başta deprem olmak üzere ülkemizin doğal afetlere hazırlık noktasındaki eksikliklerini hızla gidermeliyiz," dedi.

Kentsel Dönüşüm ve Diğer Önlemler

Erdoğan, Türkiye'nin nüfusunun büyük bir kısmının deprem riski yüksek bölgelerde yaşadığına dikkat çekerek, kentsel dönüşüm çalışmalarının önemine vurgu yaptı. "Deprem gerçeği kendini sürekli hatırlatırken, hiçbirimizin kentsel dönüşüm projelerini geri plana itme lüksü yoktur. Afetlere hazırlık, bizim için siyaset üstü bir konudur," ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümetin kentsel dönüşüm, sel ve taşkın riskini azaltma, dere ıslahı ve ağaçlandırma gibi projelere destek vermeye devam edeceğini belirtti. Ayrıca, 6 Şubat depremleri sırasında devlet kurumlarına yönelik eleştirilerin ve iftira kampanyalarının haksız olduğunu söyleyerek, afetlere karşı birlik ve dayanışmanın önemini vurguladı.

Depremlerin Etkisi ve Yeniden İnşa Çalışmaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin Türkiye'de büyük bir yıkıma yol açtığını hatırlattı. Bu depremlerde toplamda 850 bin bağımsız bölümün kullanılamaz hale geldiğini belirten Erdoğan, depremzedelere yönelik yeniden inşa çalışmalarının hızla sürdüğünü ifade etti. "Bugüne kadar 80 bine yakın konutu ve köy evini hak sahiplerine teslim ettik. Her ay 10-15 bin konutun teslimatını yaparak, yıl sonuna kadar bu rakamı 200 bine ulaştırmayı hedefliyoruz," dedi.

İhmalin Bedeli ve Tedbirlerin Önemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edanur Gezer'in ölümü üzerinden ihmalkarlık ve tedbirsizlik konusuna dikkat çekerek, ihmallerin ağır sonuçlar doğurabileceğini ve bu tür trajedilerin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti. "Göz göre göre yaşanan bu trajedi, ihmallerin bedelini göstermektedir," ifadelerini kullandı. Afetlere karşı hazırlıkta hükümetin kararlılıkla hareket ettiğini vurgulayan Erdoğan, tüm kurumların koordinasyon içinde çalıştığını söyledi.

