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Terör örgütü YPG Menbiç'in çevresini hendeklerle çevirdi
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Dünya - - Editör: Sefa Koçak

Terör örgütü YPG Menbiç'in çevresini hendeklerle çevirdi

Türkiye ile ABD arasında varılan Menbiç mutabakatına göre şehri terk etmesi beklenne terör örgütü PKK/YPG militanları kentin çevresini hendeklerle çevirdi.

Terör örgütü PKK/YPG Meniç'in çevresini hendeklerle çevirdi. ABD ile Türkiye arasında varılan mutabakata göre ağır silahları bırakarak kenti terk etmesi beklenen terör örgütü YPG'li mititanların Menbiç çevresine hendekler kazdığı görüldü.

Olası bir kuşatmaya hazırlanan terör örgütünün kentin çevresine 30 kilometre uzunluğunda hendek kazdığı ve ilçe merkezinin etrafını toprak setlerle çevirdiği görüldü.

Önceki gün basının karşısına çıkan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye ile ABD arasında 4 Haziran tarihinde varılan mutabakatı anımsatarak, ABD'nin 'oyalama taktiği' izlediğini söyledi. 

ABD'NİN BÖLGEDE ÜS KURMASI, YPG'YE YARADI

AA'nın Menbiç içindeki araştırmaları, örgütün Menbiç'ten çıkmayacakmış gibi ilçeye yerleşmeyi sürdürdüğünü gösterdi. Bölgedeki AA kaynaklarının tespitlerine göre, YPG/PKK, Ağustos 2016'da ABD desteği ile ele geçirdiği Menbiç kent merkezini çukurlar kazarak çevrelemeye başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin aynı ay içerisinde Fırat Kalkanı Harekâtı'nı başlatması üzerine örgüt, bu faaliyetine hız verdi. Ancak, ABD'nin nisan ayında Fırat Kalkanı unsurlarına yakın iki bölgede üs kurması, YPG/PKK'nın kazma çalışmalarına ara vermesine neden oldu.

OLASI KUŞATMAYA HAZIRLANIYORLAR

YPG/PKK, kendisinin ilçeden çıkarılmasına yönelik Türkiye-ABD mutabakatı üzerine, haziran ayından itibaren faaliyetlerini hızlandırdı. Örgüt, tüm kent merkezini çeviren çukur ve siper inşasını tamamladı. Çukurların birleşerek oluşturduğu hat, toplamda 29,3 kilometre uzunluğunda. Örgüt, çukurların önüne derinlikleri değişen toprak setler de inşa etti.

AÇTIKLARI ÇUKURLAR UYDUDAN GÖRÜNÜYOR

Uydu fotoğraflarında, söz konusu hatlar gökyüzünden ince beyaz çizgiler şeklinde fark ediliyor. YPG/PKK, çukurların oluşturduğu hatlar arasına olası savaşta kullanmak üzere tüneller kazdı. Ana hat içinde bazı bölgelerde uzunluğu 1-3 kilometre civarında başka çukur ve siperler de yer alıyor. Menbiç'i çevreleyen çukur hatlar sayesinde ilçeye giriş çıkışlar sadece belirli noktalardan yapılabiliyor.

SDG İSMİNİ KULLANARAK TERÖRİSTLERE EĞİTİM

Öte yandan örgüt, Zeytin Dalı Harekâtı ile işgalinden kurtarılan Afrin'den kaçarak Menbiç'e gelen unsurlarına eğitim veriyor. Eğitim, ABD desteğiyle, sözde SDG çatısı altında gerçekleştiriliyor. YPG/PKK ayrıca, Menbiç'in Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine sınır konumdaki noktalara askeri yığınak yapıyor. Afrin'den Münbiç'e gelen Kandil kökenli elebaşları, bu süreç içerisinde SDG unsurları ile "Münbiç'in savunulması" konulu 4 toplantı gerçekleştirdi. Toplantıların sonuncusu yaklaşık 2 hafta önce, PKK elebaşlarından, Suriye askeri sahası sorumlusu Nureddin Sofi öncülüğünde yapıldı.


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