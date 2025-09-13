TÜRKSAT, Yeni 7A Uydusuyla Kapasitesini Artıracak

TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, gerçekleştirdiği açıklamalarda TÜRKSAT 7A uydusunun, önceki model 6A'dan daha yüksek kapasiteli ve teknolojik özelliklere sahip olacağını duyurdu. Atalay, bu yeni uydu ile Türkiye'nin uzay teknolojilerindeki ilerlemesinin devam edeceğini vurguladı. Ayrıca, Türk Hava Yolları (THY) uçaklarında TÜRKSAT uyduları üzerinden internet erişimi sağlanacağına dair müjdeli bir bilgi de paylaştı.

TÜRKSAT 7A Uydusu ve Türkiye'nin Uzay Vizyonu

Ahmet Hamdi Atalay, Aksaray Tuz Gölü'nde gerçekleştirilen TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'nın final atışlarını izlerken, TÜRKSAT 7A uydusunun geliştirilmesi ile devlet ve özel sektör ihtiyaçlarının önemli ölçüde karşılanacağını belirtti. Türkiye'nin teknoloji alanında kaydettiği ilerlemeleri ele alan Atalay, TÜRKSAT'ın, özellikle savunma sanayisindeki gelişmeleri ile dünya genelinde dikkat çektiğini ifade etti. Mevcut durumda gökyüzünde 6 uydunun bulunduğunu ve bunların yalnızca TÜRKSAT 6A'nın yerli mühendisler tarafından tasarlandığını kaydetti.

Yerli Üretim ve Yüksek Teknoloji

Atalay, TÜRKSAT 6A projesinin Türkiye'nin en büyük bütçeli Ar-Ge projelerinden biri olduğunu vurgulayarak, bu uydu için yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranı sağlandığını açıkladı. Uyduların belirli bir ömrü olduğunu, bu ömrü tamamlayan uyduların devre dışı bırakılması gerektiğini dile getirerek, önümüzdeki 3-4 yıl içinde 7A uydusunun uzaya gönderilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. 7A'nın, 6A'dan daha yüksek kapasiteli olacağını ve devlet ile kullanıcıların ihtiyaçlarına dair çözümler sunacağını belirtti.

THY ile İş Birliği ve Küresel Hedefler

Atalay, TÜRKSAT'ın bölgede en güçlü uydu operatörü konumunda bulunduğunu ve küresel bir oyuncu olma hedefi doğrultusunda önemli projeler üzerinde çalıştıklarını aktardı. Türk Hava Yolları ile yürütülen projeye değinen Atalay, THY uçaklarının internet bağlantısının TÜRKSAT uyduları üzerinden sağlanacağını duyurdu. Bu yeni sistemle, THY uçaklarında mevcut yabancı operatörlerle sağlanan hizmetlerin yerine, daha kaliteli ve hızlı bir internet erişimi sunulması hedefleniyor. TÜRKSAT'ın mevcut uydularının kapsama alanı dünya yüzeyinin yaklaşık üçte ikisini kapsarken, kapsamadığı bölgelerde de diğer ülkelerin uydularından yararlanarak hizmet sunmayı planlıyor. Projenin önemli bir aşamaya geldiğini ve önümüzdeki yıl sözleşmelerin imzalanacağını ifade etti.