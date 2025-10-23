Dolar
41,9962 %0,23
Euro
48,7786 %0,44
Gram Altın
5.595,16 % 1,16
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Teknoloji Türkiye'de de Yok Satıyor! Dünyaca Ünlü Otomobil Markası 13 Bin Aracını Geri Çağırdı

Türkiye'de de Yok Satıyor! Dünyaca Ünlü Otomobil Markası 13 Bin Aracını Geri Çağırdı

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Türkiye'de de Yok Satıyor! Dünyaca Ünlü Otomobil Markası 13 Bin Aracını Geri Çağırdı
Okunma Süresi: 2 dk

ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla, Türkiye'de de büyük ilgi gören bazı modelleri için önemli bir geri çağırma işlemi başlattı. Şirket, batarya paketinde tespit edilen teknik bir arıza nedeniyle toplamda 13 bin aracını geri çağırma kararı aldı. Geri çağırmanın, 2025 model Model 3 ve 2026 model Model Y araçlarını kapsadığı bildirildi.

Batarya Paketi Arızası ve Güvenlik Riski

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamalara göre, geri çağırma işlemi, arızalı batarya paketinin kontaktöründe meydana gelen bir sorundan kaynaklanıyor. Bu arıza, araçların ani güç kaybı yaşamasına yol açabiliyor ve bu durum sürüş güvenliğini ciddi şekilde tehdit edebiliyor. Tesla, bu durumu önlemek amacıyla, etkilenen araçların batarya kontaktörlerinin ücretsiz olarak değiştirileceğini duyurdu.

Bilgilendirme Süreci ve Araç Sahipleri

Geri çağırma işlemi kapsamında toplam 12 bin 963 aracın etkilendiği ifade edilirken, Tesla'nın araç sahiplerine bilgilendirme mektuplarını 9 Aralık itibarıyla göndermeye başlayacağı belirtildi. Bu mektuplar, araç sahiplerini yaşanan durum hakkında bilgilendirecek ve gerekli adımların atılması için yönlendirmeler içerecek.

Geçtiğimiz yıllarda elektrikli araç pazarında önemli bir büyüme kaydeden Tesla, Türkiye'de de büyüyen müşteri kitlesiyle dikkat çekiyor. Ancak, bu tür teknik arızalar, marka imajını ve müşteri güvenini etkileyebilir. Dolayısıyla, Tesla'nın bu geri çağırma işlemi, hem şirketin hem de araç sahiplerinin güvenliği açısından büyük önem taşıyor.

#Otomobil
#Teknoloji
#Trafik
#Türkiye
Fenerbahçe'nin Lewandowski Transferinde Ronaldo Etkisi ve Rakip Ekipler
Fenerbahçe'nin Lewandowski Transferinde Ronaldo Etkisi ve Rakip Ekipler
#Spor / 23 Ekim 2025
Vakıf Katılım ve DTO'dan KOBİ'lere Dijital Dönüşüm Desteği
Vakıf Katılım ve DTO'dan KOBİ'lere Dijital Dönüşüm Desteği
#Ekonomi / 23 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Teknoloji
Çinli Mühendisler, Dünyanın En Pahalı Litografi Makinesini Tersine Mühendislikle Bozdu
Çinli Mühendisler, Dünyanın En Pahalı Litografi Makinesini Tersine Mühendislikle Bozdu
Teknoloji
ChatGPT’den Gemini’ya: Yapay Zeka Asistanları Haberleri Yanlış Aktarıyor
ChatGPT’den Gemini’ya: Yapay Zeka Asistanları Haberleri Yanlış Aktarıyor
Bayrampaşa'da başkan vekilli seçim tarihi belli oldu
Bayrampaşa'da başkan vekilli seçim tarihi belli oldu
Neşe Aksoy kimdir, kaç yaşında ve neden vefat etti? Yeşilçam oyuncusu Neşe Aksoy filmleri ve hayatı
Neşe Aksoy kimdir, kaç yaşında ve neden vefat etti? Yeşilçam oyuncusu Neşe Aksoy filmleri ve hayatı
Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi: "Herkese Eşit Mesafede Durmak Vicdani Borcumuzdur"
Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi: "Herkese Eşit Mesafede Durmak Vicdani Borcumuzdur"
Survivor 2026 All Star Kadrosu Şekilleniyor: Keremcem Yarışmaya Katılıyor
Survivor 2026 All Star Kadrosu Şekilleniyor: Keremcem Yarışmaya Katılıyor
Türkiye Futbol Federasyonu İki Önemli Komitede Temsil Ediliyor
Türkiye Futbol Federasyonu İki Önemli Komitede Temsil Ediliyor
Zengin Dünyanın Borçları: Kim Ödeyecek?
Zengin Dünyanın Borçları: Kim Ödeyecek?
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft