Türkiye'de de Yok Satıyor! Dünyaca Ünlü Otomobil Markası 13 Bin Aracını Geri Çağırdı

ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla, Türkiye'de de büyük ilgi gören bazı modelleri için önemli bir geri çağırma işlemi başlattı. Şirket, batarya paketinde tespit edilen teknik bir arıza nedeniyle toplamda 13 bin aracını geri çağırma kararı aldı. Geri çağırmanın, 2025 model Model 3 ve 2026 model Model Y araçlarını kapsadığı bildirildi.

Batarya Paketi Arızası ve Güvenlik Riski

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamalara göre, geri çağırma işlemi, arızalı batarya paketinin kontaktöründe meydana gelen bir sorundan kaynaklanıyor. Bu arıza, araçların ani güç kaybı yaşamasına yol açabiliyor ve bu durum sürüş güvenliğini ciddi şekilde tehdit edebiliyor. Tesla, bu durumu önlemek amacıyla, etkilenen araçların batarya kontaktörlerinin ücretsiz olarak değiştirileceğini duyurdu.

Bilgilendirme Süreci ve Araç Sahipleri

Geri çağırma işlemi kapsamında toplam 12 bin 963 aracın etkilendiği ifade edilirken, Tesla'nın araç sahiplerine bilgilendirme mektuplarını 9 Aralık itibarıyla göndermeye başlayacağı belirtildi. Bu mektuplar, araç sahiplerini yaşanan durum hakkında bilgilendirecek ve gerekli adımların atılması için yönlendirmeler içerecek.

Geçtiğimiz yıllarda elektrikli araç pazarında önemli bir büyüme kaydeden Tesla, Türkiye'de de büyüyen müşteri kitlesiyle dikkat çekiyor. Ancak, bu tür teknik arızalar, marka imajını ve müşteri güvenini etkileyebilir. Dolayısıyla, Tesla'nın bu geri çağırma işlemi, hem şirketin hem de araç sahiplerinin güvenliği açısından büyük önem taşıyor.