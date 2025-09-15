Perplexity Yapay Zeka Botunun X Hesabı Türkiye'de Erişime Engellendi

Türkiye'de yapay zeka destekli sohbet botu "Ask Perplexity" adlı hesabın X platformunda erişime engellendiği bildirildi. İfade Özgürlüğü Derneği'nin 11 Eylül 2025 tarihinde yaptığı açıklamaya göre, bu karar, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi uyarınca "millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle alınmıştır.

Grok'un Erişime Engel Kararıyla İlişkisi

Perplexity'nin X hesabı, benzer bir gerekçe ile daha önce Grok yapay zeka sohbet botunun hesabının engellenmesiyle paralellik göstermektedir. İfade Özgürlüğü Derneği, Ask Perplexity hesabının şu an için Türkiye'deki kullanıcılar tarafından görünmez kılınmadığını ifade ederken, bu durumun ilerleyen günlerde değişip değişmeyeceği konusunda belirsizlik devam etmektedir.

Perplexity Nedir?

Perplexity AI, kullanıcıların doğal dildeki sorularına hızlı, doğru ve güvenilir yanıtlar sunmayı hedefleyen bir yapay zeka destekli arama motorudur. Geleneksel arama motorlarının sunduğu bağlantı listeleri yerine, Perplexity doğrudan özetlenmiş ve kaynaklarıyla desteklenmiş bilgiler sağlayarak kullanıcılara daha etkili bir deneyim sunmaktadır. "Ask Perplexity" hesabı, X kullanıcılarının sorularını doğrudan bu yapay zeka sohbet botuna iletmelerine olanak tanımaktadır.

Bunun yanı sıra, Perplexity'nin kendi uygulaması için herhangi bir erişim engeli bulunmadığı da belirtilmektedir. Bu durum, platformun genel işleyişi ve kullanıcı etkileşimleri açısından önem taşımaktadır. Yapay zeka teknolojilerinin gelişimi ve bu alandaki uygulamaların artışıyla birlikte, benzer erişim engellerinin gelecekte de gündeme gelebileceği düşünülmektedir.