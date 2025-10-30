iPhone 20 Yepyeni Bir Deneyim Sunacak: Fiziksel Tuşlar Kalkıyor

Apple, 2027 yılında piyasaya sürmeyi planladığı iPhone 20 modeli ile birlikte fiziksel tuşları devre dışı bırakmayı hedefliyor. Bu yenilik, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde değiştirecek. Sızıntılara göre, iPhone 20'nin yanı sıra, Apple'ın tüm ekosistemindeki cihazlarda da klasik mekanik tuşlardan katı hal tuşlarına geçiş yapılacak.

Fiziksel Tuşların Yerine Katı Hal Tuşları

Setsuna Digital'in Weibo üzerinden paylaştığı bilgilere göre, Apple, iPhone 20 ile birlikte güç tuşu, ses kontrolü, işlev düğmeleri ve kamera kontrol butonu gibi fiziksel tuşları kaldırarak kullanıcılarına yeni bir deneyim sunmayı planlıyor. Katı hal tuşları, basınca duyarlı sensörler ve haptik geri bildirim teknolojisi ile kullanıcıları gerçek bir tuş hissi ile buluşturacak. Bu yeni sistem, Apple'ın kullanıcı etkileşimini daha da geliştirmeyi amaçladığını gösteriyor.

Aşamalı Geçiş Süreci

Apple'ın bu geçişi aşamalı olarak gerçekleştirmesi bekleniyor. 2026 yılında piyasaya sürülecek iPhone 18 modelinde, kamera kontrol tuşunun basitleştirilerek kapasitif katmanın kaldırılacağı ve yalnızca basınç algılama mekanizmasının korunacağı iddia ediliyor. Böylece, kullanıcılar iPhone 18 ile yeni teknolojinin ilk adımlarını deneyimleme fırsatı bulacak. Sonraki iPhone modellerinde ise piezoelektrik seramik bileşenlerin kullanılarak haptik geri bildirim sağlanması planlanıyor.

Apple'ın bu yenilikçi adımı, kullanıcıların cihazlarıyla daha etkileşimli bir deneyim yaşamasını sağlayacak. Katı hal tuşlarının, kullanıcıların kullanım alışkanlıklarını nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor. Bu değişim, teknoloji alanında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve Apple'ın ürün stratejisini yeniden şekillendirebilir.