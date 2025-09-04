Dolar
Google'a 425 Milyon Dolar Cezası: Kullanıcı Verileri İzinsiz Toplandı
Kullanıcı Gizliliğini İhlal Eden Uygulamalar Üzerine Cezai İşlem

Google, kullanıcı gizliliği ayarlarını ihlal ederek mobil uygulamalar üzerinden izinsiz veri topladığı gerekçesiyle 425 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. Bu ceza, kullanıcıların gizlilik ayarlarını diledikleri gibi yapılandırmalarına rağmen, Google'ın uygulamalar aracılığıyla bilgi toplamaya devam etmesi nedeniyle verildi. ABD federal mahkemesi, Google’ın bu davranışını, kullanıcıların mobil uygulamalarındaki özel faaliyetlerini yasa dışı olarak izlemek olarak değerlendirdi.

Mahkeme Kararının Ardındaki Gerekçeler

Mahkeme, kararında, Google'ın kullanıcıların gizlilik tercihlerini hiçe sayarak veri toplamanın ciddi bir ihlal olduğunu vurguladı. Kullanıcıların Web ve Uygulama Etkinliği ayarlarını kullanarak gizliliklerini koruma çabalarının, şirket tarafından sistematik bir şekilde göz ardı edildiği ifade edildi. Bu durum, kullanıcıların mahremiyetini tehdit eden bir uygulama olarak kaydedildi.

Google'dan İtiraz Beklentisi

Google sözcüsü Jose Castaneda, mahkeme kararına itiraz edeceklerini duyurdu. Castaneda, "Bu karar, ürünlerimizin nasıl çalıştığını yanlış anlamaktadır. Gizlilik araçlarımız, kullanıcılara verileri üzerinde kontrol sağlar ve kişiselleştirme özelliğini kapattıklarında, bu tercihi saygıyla karşılarız" şeklinde açıklamada bulundu. Şirketin, kullanıcıların gizlilik ayarlarını ihlal etmediği yönündeki savunması, mahkeme sürecinin ilerleyen aşamalarında daha fazla tartışma yaratması muhtemel görünüyor.

Toplu Dava ve Kullanıcı Talepleri

Bu dava, Temmuz 2020’de açılan ve yaklaşık 98 milyon Google kullanıcısını ile 174 milyon cihazı kapsayan toplu bir dava olarak kaydedildi. Kullanıcılar, Google'ın gizlilik güvencelerini ihlal ederek verilerini izinsiz topladığını iddia ederek, toplamda 31 milyar dolardan fazla tazminat talep etmişlerdi. Bu durum, teknoloji devlerinin kullanıcı verilerini korumakla yükümlü olduğu konusunda daha geniş bir tartışmanın fitilini ateşliyor.

Tarihi Bir Karşılaştırma ve Gelecek Beklentileri

Benzer davalar geçmişte de yaşanmış olup, kullanıcı verilerinin korunması konusundaki hukuki süreçler, teknoloji endüstrisinin geleceği açısından kritik bir öneme sahiptir. Kullanıcıların veri güvenliği talepleri giderek artarken, bu tür cezalar, şirketlerin gizlilik politikalarını yeniden gözden geçirme zorunluluğunu doğuruyor. Gelecekte, daha fazla şirketin benzer durumlarla karşılaşması ve kullanıcı gizliliğine yönelik daha sıkı düzenlemelerin hayata geçmesi bekleniyor.

#Ceza
#Gizlilik
#Google
#Para Cezası
#Veri Toplama
#Kullanıcı Hakları
#Yasal Davalar
#Gizlilik İhlali
#Kullanıcı Gizliliği
#Abd Federal Mahkemesi
