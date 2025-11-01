Dünya'nın En Eski İklim Sırrı Antarktika'da Keşfedildi

ABD'li bilim insanları, Antarktika'nın Allan Hills bölgesinde gerçekleştirdikleri çalışma ile 6 milyon yıl öncesine ait doğrudan tarihlendirilmiş en eski buz ve hava örneklerini keşfetti. Bu buluş, geçmiş iklim değişikliklerine dair önemli veriler sunarak, gezegenimizin iklim tarihi hakkında yeni bir perspektif kazandırıyor.

Keşfin Detayları

Allan Hills bölgesinde yapılan bu keşif, yer altındaki derin katmanlarda saklı kalmış buz ve hava örneklerinin gün yüzüne çıkarılmasıyla gerçekleştirildi. Altı milyon yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen bu buzul örnekleri, içinde hapsolmuş hava kabarcıkları sayesinde o döneme ait iklim koşullarını anlamak için benzersiz bir fırsat sunuyor. Bu bulgular, Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlandı ve Dünya tarihindeki önemli iklim dönemleri hakkında kıymetli bilgiler sağlamaktadır.

İklim Değişikliklerine Işık Tutan Veriler

Yayımlanan çalışmalara göre, bu dönemlerde hava sıcaklıklarının günümüzle karşılaştırıldığında oldukça yüksek olduğu ve deniz seviyelerinin de önemli ölçüde yükseldiği belirlenmiştir. Elde edilen veriler, gezegenin iklim dalgalanmalarına nasıl yanıt verdiğine dair doğrudan kanıt sunarak, mevcut küresel ısınma sorununa da ışık tutmaktadır. Woods Hole Oşinografi Enstitüsü'nden Sarah Shackleton ve Princeton Üniversitesi'nden John Higgins'in liderliğindeki ekip, Oregon Eyalet Üniversitesi öncülüğünde 15 ABD araştırma kurumu ile birlikte Center for Oldest Ice Exploration (COLDEX) iş birliği çerçevesinde bu çalışmayı yürütmüştür.

COLDEX Projesinin Önemi

COLDEX Direktörü ve Oregon Eyalet Üniversitesi'nden paleoklimatolog Ed Brook, bu keşfin ekip için en önemli gelişmelerden biri olduğunu ifade etti. Başlangıçta üç milyon yıl öncesine ait buz örnekleri bulmayı umduklarını belirten Brook, "Keşif beklentilerimizi çok aştı" dedi. Geleneksel derin buz çekirdeği sondaj projelerinin aksine, bu proje kapsamında araştırmacılar, eski buzu yüzeye daha yakın bir derinlikte, 100 ila 200 metre derinlikte bulmayı başardılar.

Allan Hills'in Eşsiz Coğrafyası

Allan Hills bölgesinin engebeli yapısı ve güçlü Antarktika rüzgârları, bu eski buzul tabakalarının korunmasına yardımcı olmaktadır. İnsan müdahalesinin minimum düzeyde olduğu bu alan, aşırı soğuk hava koşulları ile birleşince, en eski buzu keşfetmek için ideal bir yer haline gelmiştir. Elde edilen bulgular, buzul katmanlarının içindeki hava kabarcıklarında hapsolmuş argon izotoplarının ölçülmesiyle tarihlendirilmiştir. Bu yöntem, dış ipuçlarına ihtiyaç duymadan buzun yaşını belirlemeye olanak tanımaktadır.

Tarihsel İklim Verileri ve Soğuma Eğilimi

Gerçekleştirilen ölçümler, Antarktika'nın son altı milyon yılda yaklaşık 12 °C soğuduğunu göstermektedir. Bu, bölgenin iklim tarihindeki uzun vadeli soğuma sürecinin ilk doğrudan ölçümünü temsil etmektedir. Elde edilen veriler, Antarktika'nın geçmişteki iklim koşullarını daha iyi anlamamıza yardımcı olurken, günümüz iklim değişikliği ile ilgili tartışmalara da önemli katkılar sağlamaktadır.