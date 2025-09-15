Akıllı Telefon Satışlarında Sürpriz: Android Modelleri Apple'ı Geride Bıraktı

2025 yılının ikinci çeyreğine ait akıllı telefon satış raporu, sektördeki dinamikleri bir kez daha gözler önüne serdi. Counterpoint Research tarafından yayımlanan verilere göre, Apple'ın iPhone 16 serisi, liderlik koltuğunu ele geçirmiş olsa da, düşük bütçeli iPhone 16e modeli, Android cihazlar karşısında beklenmedik bir şekilde geride kaldı. Bu durum, akıllı telefon pazarındaki rekabetin nasıl şekillendiğini ve fiyatlandırmanın satış performansı üzerindeki etkisini ortaya koyuyor.

Apple ve Samsung'un Liderliği

Rapora göre, akıllı telefon satışlarında Apple ve Samsung, yine en üst sıralarda yer aldı. iPhone 16 serisi, satış rakamları açısından listenin ilk üç sırasını oluşturdu. iPhone 16, en çok satan model olarak liderliği alırken, iPhone 16 Pro Max ikinci sırada, iPhone 16 Pro ise üçüncü sırada konumlandı. Ancak dikkat çeken bir nokta, iPhone 16e modelinin ilk on arasına bile girememiş olmasıdır. Bu durum, Apple’ın uygun fiyatlı segmentteki zayıf konumunu işaret ediyor.

Android Modellerinin Yükselişi

Android tarafında ise en çok tercih edilen model, dördüncü sırada yer alan Samsung Galaxy A16 5G oldu. Galaxy A1x serisi, geçmişte de en çok satan Android telefonlar arasında kendine yer bulmuştu. Beşinci sırada ise Galaxy A06 4G bulunuyor. İlginç bir gelişme olarak, bu iki model, Apple’ın uygun fiyatlı iPhone 16e modelini altıncı sıraya itti. Özellikle fiyat farkı, bu satış performansında belirleyici bir etken olarak öne çıkıyor. Yurt dışında iPhone 16e’nin satış fiyatı 599 dolar iken, Galaxy A16 5G’nin fiyatı 200 dolar, A06 4G’nin ise yaklaşık 110 dolar seviyesinde bulunuyor.

Pazar Dinamikleri ve Fiyatlandırma

Bu tablo, Apple'ın en yeni modellerinin geleneksel üstünlüğünü bir ölçüde kırarken, uygun fiyatlı Android modellerinin pazardaki etkisini de gözler önüne seriyor. Tüketicilerin fiyat-performans oranına daha fazla önem vermesi, bu değişimin arkasındaki sebeplerden biri olarak değerlendiriliyor. Akıllı telefon pazarındaki rekabet, markalar arasında daha fazla yenilik ve çeşitli fiyat seçenekleri sunulmasına yol açmakta; böylece kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun çözümler bulmaları kolaylaşıyor.

Sonuç olarak, 2025’in ikinci çeyrek raporu, akıllı telefon pazarının dinamiklerini ve kullanıcı tercihlerini etkileyen faktörleri net bir şekilde ortaya koyuyor. Apple ve Samsung'un liderliğindeki bu rekabet, önümüzdeki dönemde de takip edilmeye devam edilecektir.