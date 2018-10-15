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Tayini çıkan imam boşalttığı lojmanı balyozla yıktı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Yaşam - - Editör: Sefa Koçak

Tayini çıkan imam boşalttığı lojmanı balyozla yıktı

Aydın'da tayini çıkan imam Mehmet Ö. boşaltmak zorunda kaldığı lojmanı balkozla yıktı. Hakkında soruşturma açılan imam Mehmet Ö.'nün ilçe sakinleriyle de husumet yaşadığı iddia edildi.

Aydın'da başka bir yere tayini çıkan imam, kaldığı lojmanı yerle bir etti. Eline aldığı balkozla 3 yıl oturduğu lojmanı kullanılmaz hale getiren imam MehmetÖ. hakkında soruşturma başlatıldı. Karpuzlu ilçesi Gölcük Mahallesi sakinlerinden edinilen bilgilere göre imam belde sakinleriyle de husumet yaşıyordu.

Karpuzlu'nun kırsal Gölcük Mahallesi'ndeki Işıklar Camii'nde 3 yıl imamlık yapan Mehmet Ö., cemaatle ters düşünce tayinini istedi. Bunun üzerine Çine'deki başka camiye tayini çıkan Mehmet Ö., 9 Ekim'de taşındıktan sonra eski görev yerine geldi. 3 yıl boyunca kaldığı 80 metrekarelik cami lojmanını balyozla yıkan Mehmet Ö., ilçeden ayrıldı. Köylüler, Mehmet Ö.'nün bu davranışı karşısında büyük şaşkınlık yaşarken, Gölcük Mahallesi'nin muhtarı Yüksel Gültekin ise jandarma ve Karpuzlu İlçe Müftülüğü'ne haber verdi. Mehmet Ö. hakkında jandarma adli, müftülük ise idari soruşturma başlattı. Yaşadıkları kötü olayın, tüm imamlara mal edilmemesi gerektiğini; ancak bir imamın, kamunun malına böyle zarar vermesine şaşırdıklarını belirten muhtar Gültekin, "Bu imam, köyümüzde 3 yıl görev yaptı. Kendisine bizzat köylümüz tarafından yaptırılan lojmanı tahsis ettik. 3 yıl boyunca bir kuruş kira da istemedik. Kendisi de ödemedi. İmam arkadaşımız tayini çıkınca balyozla lojmanı bu hale getirmiş. Giderken, cami lojmanını yıktığı gibi zimmet defterini de teslim etmedi. Lojman yıkıldığı için yeni imam da gelemiyor. Camide ezan da okunmuyor. İmam olmadığı için cuma namazlarını da kılamıyoruz" dedi.


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