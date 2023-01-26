Taksilerin Tepe Lambaları Konuşacak

İBB, İstanbul'da boş-dolu taksi tartışmasını bitirecek önemli bir karara imza attı. Yolcuların taksiye erişimini kolaylaştıracak ve taksicilerin yaşadığı olumsuzluklardan ortadan kaldıracak Akıllı Tepe Lambası uygulaması UKOME'de onaylandı.

Ocak ayı UKOME toplantısında, İstanbul'daki boş dolu taksi tartışmasını bitirecek önemli bir teklif sundu. Buğra Gökçe, Akıllı Tepe Lambası uygulamasının, İstanbul'daki Taksi mağduriyetlerini giderecek çok önemli bir uygulama olduğunu söyledi.

Gökçe, "İstanbullulardan taksilerin yolcu seçtiği yönünde yoğun şikayetler de alıyoruz. Yolcuların taksiye erişimin kolaylaştıracak ve taksicilerin yaşadığı olumsuzlarları ortadan bu sistem, dünyanın bütün önemli kentlerinde uygulanıyor" diye konuştu.

Teklif, değerlendirmelerin ardından UKOME üyelerinin oy çokluğuyla onaylandı. 3 ay içerisinde uygulamaya konulacak sistemde, şoförlerin korunması için panik butonu da bulunacak.

DOLU/BOŞ/RZV/ S.O.S YAZACAK

Taksimetre ile bağlantılı olacak sistemde, yolculuk başladığı andan itibaren tepe lambasında DOLU ibaresi yer alacak. Yolculuk sonuna kadar dışardan müdahale ile yolculuk sonuna kadar değişiklik yapılamaycak. Yolculuk sorunda ise tepe lambasında BOŞ ibaresi yer alacaktır.

Taksi Şoförü çağrısını cevapladığı yolcusunu almaya giderken akıllı tepe lambası RZV şeklinde değiştirilecek. Şoförün panik butonuna basması durduğunda taksinin kolluk kuvvetleri tarafından görülebilmesi adına tepe lambasında S.O.S ifadesi yer alacak.

İfadelerde farklı ışıklandırma rengi olacak. TAKSİ_Sarı, DOLU-Kırmızı- BOŞ_ Yesil., RZV- Kırmızı ve S.O.S. _Kırmızı renklerde olacak. Akılı tepe lambaları taksinin önünden ve arkasından okunabilecek ve gün ışığında dahi görünebilecek şekilde çift taraflı ekranlı ve dış müdahalelere karşı korunaklı olacak.

HIRSIZLIK SUÇU İŞLEYEN ŞOFÖR OLAMAYACAK

Yine İBB'nın gündeme getirdiği teklifle hırsızlık suçunu işleyen kişiler toplu ulaşım şoförü olamayacak. Oy birliğiyle alınan kararla, hırsızlık, nitelikli hırsızlık gece vakti hırsızlık, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, parada sahtecilik suçlarını işleyen kişileri, İBB artık toplu ulaşım aracı kullanım belgesi vermeyecek.

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, daha önceden taciz, şiddet içeren suçları işleyenlere toplu ulaşım kullanım belgesi verildiğini hatırlatarak, " İstanbullulardan gelen talep üzerine buna hırsızlık ve hırsızlığa bağlı suçları da ekledik. Söz konusu suçu işleyenler, taksi minübüs ve servis gibi toplu ulaşım aracı belgesi alamayacak" dedi.

TOPLU ULAŞIM ARACI REKLAM STANDARDI DA BELİRLENDİ

UKOME'de, ticari araçlara reklam takılması ve bulundurulmasında uyulacak usul ve esaslara yönelik bir standart da getirildi. Taksi ve taksi dolmuş levhasını kapatmayacak ve tavanda bulunan plaka numasarını öretmeyecek şekilde ve yüksekliği 50 santimetreyi aşmayacak reklam panosu tabelası kullanabilecek