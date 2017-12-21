Suriyeli Ruha: Oyun oynamaya gelmedik, ölümden kaçtık

Gaziantep'ın kurtuluşunun 96'ncı yıldönümü sebebiyle Suriyeli çocukların oluşturduğu koronun verdiği konser öncesi duygusal anlar yaşandı.

ÖLÜMDEN KAÇTIK

Konser öncesi konuşmasında Türkiye'ye teşekkür eden 9 yaşındaki Ruha Muhammed'in, “Biz buraya oyun oynamaya gelmedik, ölümden kaçtık, büyümeye, öğrenmeye geldik” şeklindeki sözleri salondakileri duygulandırdı.

SURİYELİ ÇOCUKLAR KOROSU

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıldönümü kapsamında, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin kurslarında müzik eğitimi alan Suriyeli sığınmacılardan oluşan ve yaşları 8 illa 14 arasında değişen 27 kişilik Suriyeli Çocuklar Korosu, Onat Kutlar Kültür ve Konferans salonunda sahneye çıktı.

BÜYÜK ALKIŞ TOPLADILAR

Türkçe ve Arapça şarkılar ile ilahiler seslendiren grup, izleyicilerden büyük alkış topladı. Konser öncesinde sahneye çıkarak Türkiye'ye teşekkür eden Ruha Muhammed isimli kız çocuğu yaptığı konuşmayla salondakilere duygu dolu anlar yaşattı.

ÜLKEMİZİ BİZ KURACAĞIZ

“Bazen bize diyorlar ki ‘Niye buraya geldiniz' Biz buraya oyun oynamaya gelmedik, ölümden kaçtık, büyümeye, öğrenmeye geldik. Burada eğitilip ileride öğretmen, doktor, mühendis olacağız ve ülkemizi inşa edeceğiz. İnşallah sonrasında siz ağabey ve ablalarımızı kendi topraklarımızda misafir edeceğiz.

TÜRKİYE'Yİ ASLA UNUTAMAYIZ

Sizlerin yaptığını unutmayız. Allah hepinizden ve Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Bize yardım getiren Türk ağabeylerimizden Allah razı olsun, topraklarımızı düşmanlardan temizlerken şehit olan asker ağabeylerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun.”