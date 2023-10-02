SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 5 bin TL ikramiye! Devlet Bahçeli'de doğruladı

Emekli vatandaşlar tarafından uzunca bir süredir beklenen 29 Ekim tarihine çok az bir vakit kala Cumhuriyet'in 100. Yılına özel 5 bin TL emekli ikramiyesi SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gündeminde ilk sırada yer aldı. Son günlerde sıkça dile getirilen ve bu zamana kadar herhangi bir şekilde yalanlanmayan bu ikramiyelerin ne zaman ödeneceği konusunda bir açıklama yapılmadı.

Konu hakkında en yetkili isimlerden biri olan konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin emekli ikramiyesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme yaptığı bile iddia edildi. Görüşmenin hemen sonrasında gazetecilerin sorularını içtenlikle yanıtlayan Bahçeli 5 bin TL emekli ikramiyelerinin gündemlerinde odluğunu doğrularken bunun için çalışmaların devam ettiğini yineledi.

Bahçeli Emekli İkramiyesini Doğruladı

Bahçeli, emeklilerin her zaman başlarının tacı olduğunu ve kendilerini asla enflasyonun altında ezdirmeyeceklerini, onların alım gücünü ve refah seviyelerini zirvede tutmak içinde ellerinden geleni fazlasıyla yapacaklarını söyledi.

Emeklilere 29 Ekim tarihinde ne kadar ikramiye verileceği yönünde kesin bir rakam henüz belirlenmezken iddialara göre bu rakamın 5 bin TL olacağı vurgulandı. Ancak yinede bu rakamın bütçe çalışmaları kapsamında değişebileceği belirtildi.