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Sömestrı çocuklarınıza verimli kılmak mümkün
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Eğitim - - Editör: Merve Ece İNAN

Sömestrı çocuklarınıza verimli kılmak mümkün

Uzmanlar eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle birlikte öğrencilerin sömestrda doyasıya eğlenmek ve derslerden uzak durmak istediğini ancak bu tatilin dengeli bir şekilde programlanması gerektiğini hatırlatıyor.

İlk dönem öğrencilerin öğrendikleri bilgilerin, tekrarlanmadığı sürece kalıcılığını yitirdiğini ifade eden uzmanlar, bu yüzden sömestr tatilinde bütün zamanı dolduracak şekilde olmasa bile belli bir program dahilinde derslerin tekrar edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Öğrenciler için, ders çalışma programlarını okul dönemindekilere benzer şekilde planlayarak sürdürmenin verimliliği arttıracağını dile getiren uzmanlar, ayrıca sosyal aktivitelerin, dinlenme zamanlarının da yer alacağı bir planın önemli olduğunu belirtiyor.

Özellikle teknolojinin hayatımızda her dakika daha fazla ön plana çıktığını hatırlatan uzmanlar,  öğrencilerin de tatillerini bilgisayar, televizyon ve tablet başında tatillerini geçirmeyi hedeflediklerini paylaşıyor.

Hem verimlilik, hem de tembelliğin önüne geçebilmek için sinema, park, tiyatro, arkadaş grubu gibi organizasyonları bu programda bulundurmanız gerektiğinin altını çizen uzmanlar, özellikle ilkokul çağında kelime dağarcıklarının gelişmesine katkıda bulunmasını sağlamak için çocuğunuzu kitap okumaya yönlendirmeniz üzerinde duruyor.

Tatil döneminin çocuğunuzla beraber zaman geçirmek için bir fırsat olduğunu unutmamanız gerektiğini işaret eden uzmanlar, aynı evde bütün gün kendi halinize kalmak yerine beraber aktiviteler planlamanız konusunda hem fikir. 

Sinema, tiyatro organizasyonları yapmak, eğlence parkları, tarihi yerler, oyun alanlarına gitmek hem çocuğunuz, hem de sizi mutlu edecektir. Bazen seveceğini düşündüğümüz bir aktiviteyi aslında hiç istemiyor olabileceğini de hesaba katın.

Bu yüzden eğlenceli olan organizasyonları da onunla planlamayı unutmayın.


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