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Sigara fiyat listesi 2 Ekim 2023! Marlboro, Parliament, Murattı, Camel zamlı sigaralar
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Ekonomi - - Editör: Editör

Sigara fiyat listesi 2 Ekim 2023! Marlboro, Parliament, Murattı, Camel zamlı sigaralar

Sigaraya 5 TL zam haberleri gündemdeki sıcaklığını korurken 2023 Ekim güncel sigara fiyatları tiryakiler tarafından merak edilmektedir. İşte, zamlı sigara fiyatları listesi...

Sigaraya 5 TL zam haberleri Ekim ayının içerisine girdiğimiz ilk günlerde gündemdeki yerini aldı. Bu konuda açıklamalarda bulunan Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında bir sigara grubu fiyatlarına 5 TL zam geleceğini duyurmuştu.

Sigara fiyatlarına 5 TL zam geleceği haberleri gündemdeki sıcaklığını korurken Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı ilk açıklamasında 5 TL'li zam iddialarını doğrulamıştı.

Aybaş açıklamasında, "Diğer gruplara da zam gelmesi bekleniyor" ifadelerine yer vermişti. Yapılan bu açıklama ile birlikte Ekim ayı zamlı güncel sigara fiyatları vatandaşlar ve tiryakiler tarafından merak edildi.

Sigaraya Zam Geldi Mi?

Sigaraya 5 TL zam yapılıp yapılmadığı tiryakilerin ilk merak ettikleri arasında yer aldı. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamasında, "Bir grup sigara çeşidine 5 lira zam geçişi oldu. Diğer gruplara da zam yolda." ifadelerini kullanmıştı.

Sigara Fiyat Listesi

Sigara fiyatlarına son olarak Eylül ayının başında 5 TL zam yapılmıştı. Pek çok markada en ucuz sigara fiyatı 46-47 TL, en pahalı sigara fiyatı ise 51-55 TL'ye kadar çıkmıştı.

2023 Ekim Güncel Sigara Fiyatları

  • L&M sigara fiyatı: 47,00 TL
  • Murattı sigara fiyatı: 49,00 TL
  • Marlboro Edge sigara fiyatı: 49,00 TL
  • Paket Marlboro sigara fiyatı: 51,00 TL
  • Marlboro Touch sigara fiyatı: 50,00 TL
  • Uzun Parliament sigara fiyatı: 52,00 TL
  • Kısa Parliament sigara fiyatı: 52,00 TL
  • Muratti&Rosso sigara fiyatı: 49,00 TL
  • LD sigara fiyatı: 46,00 TL
  • LD Slims sigara fiyatı: 45,00 TL
  • Parliament Midnight Blue sigara fiyatı: 50,00 TL
  • Marlboro Touch Gray sigara fiyatı: 50,00 TL
  • Parliament Aqua Blue Slims sigara fiyatı: 53,00 TL
  • Davidoff Slims sigara fiyatı: 52,00 TL
  • Kent D Range Blue fiyatı: 48,00 TL
  • Kent Slims sigara fiyatı: 50,00 TL
  • Kent D Range Grey sigara fiyatı: 48,00 TL
  • Marlboro White sigara fiyatı: 50,00 TL
  • Monte Carlo sigara fiyatı: 46,00 TL
  • Monte Carlo Slender sigara fiyatı: 45,00 TL
  • Kent sigara fiyatı: 45,00 TL
  • Winston Slender Blue fiyat: 48,00 TL
  • Parliament Midnight Blue fiyat: 51,00 TL
  • Marlboro sigara fiyatı: 51,00 TL
  • Marlboro Edge Blue sigara fiyatı: 49,00 TL
  • Parliament sigara fiyatı: 52,00 TL
  • Winston Slender fiyatı: 48,00 TL
  • Winston sigara fiyatı: 49,00 TL
  • Kısa kutu Camel fiyatı: 48,00 TL
  • Camel sigara fiyatı: 48,00 TL
  • Marlboro sarmalık tütün fiyatı: 65,00 TL


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