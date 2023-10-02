Sigara fiyat listesi 2 Ekim 2023! Marlboro, Parliament, Murattı, Camel zamlı sigaralar

Sigaraya 5 TL zam haberleri Ekim ayının içerisine girdiğimiz ilk günlerde gündemdeki yerini aldı. Bu konuda açıklamalarda bulunan Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında bir sigara grubu fiyatlarına 5 TL zam geleceğini duyurmuştu.

Sigara fiyatlarına 5 TL zam geleceği haberleri gündemdeki sıcaklığını korurken Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı ilk açıklamasında 5 TL'li zam iddialarını doğrulamıştı.

Aybaş açıklamasında, "Diğer gruplara da zam gelmesi bekleniyor" ifadelerine yer vermişti. Yapılan bu açıklama ile birlikte Ekim ayı zamlı güncel sigara fiyatları vatandaşlar ve tiryakiler tarafından merak edildi.

Sigaraya Zam Geldi Mi?

Sigaraya 5 TL zam yapılıp yapılmadığı tiryakilerin ilk merak ettikleri arasında yer aldı. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamasında, "Bir grup sigara çeşidine 5 lira zam geçişi oldu. Diğer gruplara da zam yolda." ifadelerini kullanmıştı.

Sigara fiyatlarına son olarak Eylül ayının başında 5 TL zam yapılmıştı. Pek çok markada en ucuz sigara fiyatı 46-47 TL, en pahalı sigara fiyatı ise 51-55 TL'ye kadar çıkmıştı.

2023 Ekim Güncel Sigara Fiyatları