Şam ile Görüşmeleri Başlatıyoruz

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Suriye ile Türkiye'ye sığınan 8 milyon Suriyeli'nin ülkelerine gönderilmesi konusunda görüşmelere başlayacaklarını açıkladı.

ESKİ BAKAN ZAFER PARTİSİNE KATILDI

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, yaptığı basın toplantısında 'Adana mutabakatını imzalayan Hükümetin Devlet ve Dışişleri Bakanı olan Şükrü Sina Gürel, Zafer Partisine katılmıştır" açıklamasında bulundu. Toplantı sırasında Ümit Özdağ'ın yanında bulunan eski Dışişleri Bakanı Şükrü Sina Gürel, CHP'den istifa ederek, Zafer Partisi'ne katıldığını duyurdu.

SURİYE İLE SIĞINMACILARIN DÖNÜŞÜNÜ KONUŞACAĞIZ

Düzenlenen basın toplantısında Prof. Dr. Ümit Özdağ, "Anadolu Kalesi" projesiyle Türkiye'de yaşayan 8 milyon sığınmacıyı ülkelerine geri göndereceklerini ve bu kapsamda hazırlıklar yaptıklarını söyledi. Özdağ., 'Bu çerçevede, Zafer Partisi olarak Şam hükümetiyle sığınmacı ve kaçakların geri dönüşü için görüşme sürevini başlatıyoruz." ifadesinde bulundu. Özdağ, parti yetkilileri ile Suriye Dışişleri Bakanlığının ilk görüşmeyi yarın yapacağı ve daha sonra Gürel başkanlığında bir heyetin diplomatik temas sürecini başlatacağını belirterek, bu sürevivn çok taraflı diplomasiyla yürütüleceğini belirtti.