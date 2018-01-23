Sağlıklı bebekler için hamilelikten üç ay önce yapılması gereken testler var

Uzmanlar hamilelikten üç ay önce yapılacak muayene ve bazı testlerin hem anne adayı hem de bebek için oluşabilecek olumsuzlukların tespitini sağladığını kaydederken, erken önlem alınmasının bu sorunlarla mücadelede bir adım önde olunmasını sağladığını vurguluyor.

Özellikle anne ve baba adayının kan gruplarının tayininin yaşamsal önem taşıdığını hatırlatan uzmanlar, çünkü olası bir Rh uyuşmazlığı durumunda bebekte sarılık, anemi, beyin hasarı ve kalp yetmezliği görülebileceğini veya tedavi edilmediği takdirde bebeğin bile kaybedilebileceğini savunuyor.

Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin, gebelik öncesi yapılması gereken testler bulunduğunu kaydeden uzmanlar, hamilelik veya bir çocuğa sahip olmak gibi önemli bir olaya fiziksel ve psikolojik olarak hazırlanmak gerektiğini de savunuyor.



Sağlıklı bir hamilelik süreci geçirebilmek, sağlıklı ve rahat bir doğum yapabilmek ve sağlıklı bir çocuk sahibi olabilmek için hamile kalmaya karar verildiğinden en az 3 ay öncesinde kadın doğum uzmanına başvurmak gerektiğini dile getiren uzmanlar, muayenenin ilk aşaması ise görüşme olduğunu ifade ediyor.

Bu görüşmede yaş, meslek, daha önce geçirilen hastalıklar ve operasyonlar, kullanılan ilaçlar, sigara alışkanlığı, eşlerin ailesinde kalıtsal bir hastalığın varlığı ( genetik geçiş gösteren herhangi bir anomali ya da hastalığın olup olmadığı araştırılır ve böyle bir durum varlığında genetik biriminden danışmanlık hizmeti alınması önerilir), önceki gebelikler ilgili bilgiler (doğum, düşük , kürtaj, gebelik sırasında ortaya çıkmış problemler, bebeklerin doğum kiloları, doğum haftaları ve doğum şekli ) gibi sorgulamalar doktora gebelikte risk oluşturacak durumlar hakkında ipuçlarının verileceğini hatırlatmakta fayda var.