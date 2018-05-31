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Saçı uzun erkek öğrencisine toka takan öğretmen tepki çekti
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Gündem - - Editör: Sefa Koçak

Saçı uzun erkek öğrencisine toka takan öğretmen tepki çekti

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde bir ortaokulda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan G.U. saçı uzun diye erkek öğrencisine toka taktı.

Çanakkale Gökçeada'da 2 ay önce yaşanan olayda bir ortaokulda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan G.U. saçı uzun olduğu gerekçesiyle 12 yaşındaki öğrencisi Emre Körpınar'a toka taktı. 6'ncı sınıfta okuyan genç öğrencisini okul bahçesinde arkadaşlarının önünde teşhir eden ingilizce öğretmeni büyük tepki çekti.

İki ay sonra güvenlik kameraları tarafından tespit edilen olay sonrasi küçük çocuğun ailesi öğretmenden şikayetçi oldu. Güvenlik kameralarına yansıyan utanç verici olay şöyle gelişti. Öğretmen G.U. tarafından saçı uzun olduğu gerekçesiyle okul bahçesinde diğer öğrencilerinin karşısına çıkarılan Emre Körpınar, onlarca öğrenci karşısında küçük düşürüldü.

Öğrencisinin saçına toka takan öğretmen, diğer öğrenciler Emre Körpınar ile dalga geçerken kendini geri çeken Körpınar'a elini kaldırdı.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Gördüğü anları anlatan anne Türkan Körpınar, "İki ay önceydi. Okula gittiğimde saçının tokalandığını, bütün arkadaşlarının karşısında dalga geçildiğini gördüm. Bunun üstüne yasal işlemleri başlattım. Okulun video görüntülerini aldık. Video görüntülerinde oğlumun nelere maruz kaldığı ortaya çıkmıştır. Hukuki sürecim daha devam etmektedir. Gerekli yerlere müracaat ettik. Ama hiç bir sonuç alamadık" şeklinde konuştu.

Saçına nasıl toka takıldığını anlatan Emre Körpınar ise "Biz arkadaşlarımızla okulun bahçesinde voleybol oynuyorduk. Hoca, 'Hişt kız buraya gel diyerek' beni yanına çağırdı. Saçımın önüne toka taktı. Ardından okul müdürümüzün konuşma yaptığı yere götürdü. 5 dakika sonra müdür yardımcımız Taner hocamız geldi. G.U. 'artık saçı uzun olanlara böyle yapacağız' dedi. Arkasından annem geldi. Beni rehber hocasının yanına çağırdı. Bana bir şey yazdırdı. İmzalattı. Sınıfıma gönderdi. Saçım tokalıyken arkadaşlarım yanıma geldi. Benimle alay ettiler. Dalga geçtiler. Ben yerime geçmeye çalışırken, G.U. beni tuttu" dedi.

Öte yandan, okul idaresi konuyla ilgili açıklama yapmazken ailenin Gökçeada Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmasının ardından öğretmen hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.


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