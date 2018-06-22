Red Dead Redemption 2 PC için çıkacak mı Çıkış tarihi

Geçtiğimiz aylarda PlayStation 4 ve Xbox One için duyurula Red Dead Redemption 2 için bir sızıntı ortaya çıktı.

Oyunun PC sürümünün henüz duyurusu yapılmadı. Ancak bir Rockstar Games programcısının LinkedIn profili üzerinde ortaya çıkan bilgiye göre oyun PC için de geliştiriliyor.

Daha öncesinde Beaterator, L.A Noire ve Grand Theft Auto V oyunlarında çalışmış programcının LinkedIn profilinde Red Dead Redemption 2'nin PlayStation 4, Xbox One PC için geliştirildiği yazıyor. Hemen aşağıda görebileceğiniz üzere oyunun PC sürümüde bilgiler arasında yer alıyor. Ancak ortaya çıkan bu bilginin daha sonra kaldırıldığınıda hatırlatalım. Yani yanlışlıkla olan bir durumda olabilir.

Rockstar Games tarafından geliştirilen Grand Theft Auto V'te ilk olarak konsollara daha sonraki yıllarda ise PC için çıkış yapmıştı. Bakalım Red Dead Redemption 2'de GTA V gibi PC oyuncularını uzun süre bekletecek mi?

Red Dead Redemption 2, 26 Ekim'de PlayStation 4 ve Xbox One için piyasada olacak.