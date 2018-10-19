Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Andımız değerlendirmesi

2013 yılında kaldırılan Öğrenci Andı, Danıştay 8'inci Dairesi'nin ilgili kararı bozmasıyla 5 yıl aradan sonra geri dönerken Prof. Dr. İlber Ortaylı kararı değerlendirdi. İstanbul'da özel bir okulun etkinliğinde konuşan Ortaylı, "Andımızın kalkması yanlış ve küstahçaydı." dedi.

"ÖYLE ŞEYLERE DOKUNDURTMAK AYIP"

Geçtiğimiz çarşamba akşamı hayatını kaybeden usta foto muhabiri Ara Güler ile aralarındaki dostluğa da değinen Ortaylı, "Biz Ara Gürel ile onun son 10 yılında ahbaptık. Kendisi son zamanlarda hasta ve yorgundu, haftada 3 kez diyalize giriyordu, yürüme güçlüğü çekiyordu. Ama beyni çok iyi çalışıyordu, espri yapıyordu, doyulmaz biriydi. Birlikte fotoğraflarımız, anılarımız var çünkü çok sık görüşüyorduk" dedi.



