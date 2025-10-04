Dolar
41,6258 %0,43
Euro
48,8978 %0,71
Gram Altın
5.209,75 % 1,00
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Politika Trump'tan Gazze Savaşını Sona Erdirme Çabalarına Teşekkür

Trump'tan Gazze Savaşını Sona Erdirme Çabalarına Teşekkür

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Trump'tan Gazze Savaşını Sona Erdirme Çabalarına Teşekkür
Okunma Süresi: 2 dk

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki çatışmaların sona erdirilmesi için gösterilen çabalara teşekkür ederek, bölgedeki barışın sağlanması için önemli adımlar atıldığını vurguladı. Türkiye, Katar, Suudi Arabistan, Mısır ve Ürdün gibi ülkelerin bu süreçteki katkılarını takdir ettiğini dile getiren Trump, "Herkes bu savaşın sona ermesini ve Orta Doğu'da barışın sağlanmasını istiyor. Bunu başarmaya çok yakınız" ifadelerini kullandı.

Trump, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik planını kısmen kabul ettiğini duyurduktan sonra, Truth sosyal medya platformunda bir video yayınladı. Video mesajında, Gazze'deki savaşı sona erdirmek için atılan adımları destekleyen ülkelerin katkılarına özel bir vurgu yaptı. "Bu büyük bir gün. Bakalım her şey nasıl sonuçlanacak" diyen Trump, barış anlaşmasının artık somut bir sonuç alması gerektiğini belirtti.

Barış sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için rehinelerin serbest bırakılmasının önemine de değinen Trump, "Rehinelerin evlerine dönmesini dört gözle bekliyorum" şeklinde konuştu. Bugünün "çok özel, belki de eşi görülmemiş bir gün" olduğunu belirten Trump, sürece katkıda bulunan tüm ülkelere teşekkür etti. "Bize muazzam bir yardım sağlandı" diyen Trump, savaşın sona erdirilmesi için atılan adımların, tüm taraflar için adaletli bir sonuç doğuracağına inandığını ifade etti.

Trump, bu süreçte tüm tarafların adil bir şekilde değerlendirileceğini belirterek, "Hepinize teşekkür ederim, herkese adil davranılacak" diyerek mesajını tamamladı. Gazze'deki çatışmaların sona erdirilmesi için uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çeken bu açıklamalar, bölgedeki barış umutlarını artırmış durumda.

#Diplomasi
#Donald Trump
#Dünya
#Gazze
#Güvenlik
#Orta Doğu
#Politika
#Türkiye
#Uluslararası İlişkiler
Yeşilçam’ın Unutulmaz İsimlerinden Recep Bülbülses Hayatını Kaybetti
Yeşilçam’ın Unutulmaz İsimlerinden Recep Bülbülses Hayatını Kaybetti
#Magazin / 04 Ekim 2025
Game Pass'a Yüzde 160 Zam Sonrası Microsoft'tan Zorunlu Reklam Uygulaması
Game Pass'a Yüzde 160 Zam Sonrası Microsoft'tan Zorunlu Reklam Uygulaması
#Teknoloji / 04 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Politika
Savunma Bakanı Güler, Moğolistan'da Fişek-İmla Montaj Hattı'nın Açılışını Yaptı
Savunma Bakanı Güler, Moğolistan'da Fişek-İmla Montaj Hattı'nın Açılışını Yaptı
Politika
Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşmesini Değerlendirdi
Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşmesini Değerlendirdi
Sergen Yalçın ve Okan Buruk Arasındaki Rakamlar Ortaya Çıktı: Galatasaray'ın Kabusu Rafa Silva
Sergen Yalçın ve Okan Buruk Arasındaki Rakamlar Ortaya Çıktı: Galatasaray'ın Kabusu Rafa Silva
AB Kimyasal Ürün İhracatında Rekor Kırdı
AB Kimyasal Ürün İhracatında Rekor Kırdı
900 Milyon Liralık Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi
900 Milyon Liralık Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi
TOKİ Kiralık Konut Kampanyası: Şartlar ve Detaylar Açıklandı
TOKİ Kiralık Konut Kampanyası: Şartlar ve Detaylar Açıklandı
Aynadaki Yabancı'nın Barışı: Caner Topçu Kimdir, Nereli ve Kaç Yaşında?
Aynadaki Yabancı'nın Barışı: Caner Topçu Kimdir, Nereli ve Kaç Yaşında?
Süreçte Son Durum: DEM Parti Heyetinin Abdullah Öcalan'la Görüşmesi
Süreçte Son Durum: DEM Parti Heyetinin Abdullah Öcalan'la Görüşmesi
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft