Trump'tan Gazze Savaşını Sona Erdirme Çabalarına Teşekkür

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki çatışmaların sona erdirilmesi için gösterilen çabalara teşekkür ederek, bölgedeki barışın sağlanması için önemli adımlar atıldığını vurguladı. Türkiye, Katar, Suudi Arabistan, Mısır ve Ürdün gibi ülkelerin bu süreçteki katkılarını takdir ettiğini dile getiren Trump, "Herkes bu savaşın sona ermesini ve Orta Doğu'da barışın sağlanmasını istiyor. Bunu başarmaya çok yakınız" ifadelerini kullandı.

Trump, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik planını kısmen kabul ettiğini duyurduktan sonra, Truth sosyal medya platformunda bir video yayınladı. Video mesajında, Gazze'deki savaşı sona erdirmek için atılan adımları destekleyen ülkelerin katkılarına özel bir vurgu yaptı. "Bu büyük bir gün. Bakalım her şey nasıl sonuçlanacak" diyen Trump, barış anlaşmasının artık somut bir sonuç alması gerektiğini belirtti.

Barış sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için rehinelerin serbest bırakılmasının önemine de değinen Trump, "Rehinelerin evlerine dönmesini dört gözle bekliyorum" şeklinde konuştu. Bugünün "çok özel, belki de eşi görülmemiş bir gün" olduğunu belirten Trump, sürece katkıda bulunan tüm ülkelere teşekkür etti. "Bize muazzam bir yardım sağlandı" diyen Trump, savaşın sona erdirilmesi için atılan adımların, tüm taraflar için adaletli bir sonuç doğuracağına inandığını ifade etti.

Trump, bu süreçte tüm tarafların adil bir şekilde değerlendirileceğini belirterek, "Hepinize teşekkür ederim, herkese adil davranılacak" diyerek mesajını tamamladı. Gazze'deki çatışmaların sona erdirilmesi için uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çeken bu açıklamalar, bölgedeki barış umutlarını artırmış durumda.