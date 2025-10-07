TBMM'de 'Sıfır Noktası' Belgeseli Gösterildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla, Gazze'deki insanlık dramını ve günlük yaşamı ele alan 'Sıfır Noktası' belgeselinin gösterimi gerçekleştirildi. Bu belgesel, Gazzelilerin cep telefonları ve basit kameralarıyla çektiği görüntülerle oluşturulmuş olup, izleyicilere Gazze'de yaşanan acıları ve direnişi doğrudan aktarmayı amaçlıyor.

Belgeselin Gösterimi ve İçeriği

Meclis Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 'Sıfır Noktası' belgeselinin gösterimi, 10.00'da TBMM Halkla İlişkiler Binası Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Belgesel, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının gündelik yaşam üzerindeki etkilerini, bölgedeki bireylerin tanıklıkları üzerinden aktarıyor. Kurtulmuş, belgeselin milletvekillerine, Gazze'deki insanların yaşam mücadelesini daha iyi anlamaları için önemli bir fırsat sunacağını belirtti.

Belgeselin Yapım Süreci ve Öne Çıkan Temalar

STK'lar arasında yer alan Kadın Birliği Platformu (KABİP) tarafından hazırlanan bu proje, 22 Gazzeli yönetmenin cep telefonlarıyla çektiği kısa filmleri bir araya getiriyor. Belgeselin orijinal adı 'From Ground Zero' olup, uluslararası alanda da tanınarak Oscar'da En İyi Uluslararası Film Ödülü'nün ön elemesini geçmeyi başardı. Her bir sahnesi, gerçekliğin kesintisiz bir yansıması olarak öne çıkıyor. Belgesel, bir çocuğun gözünden umut, bir annenin feryadında dirayet, bir gencin kamerasında direnç ve bir toplumun dayanışma ruhunu derinlemesine işliyor.

Belgesel gösterimi, izleyicilere Gazze'deki yaşamın zorluklarını ve halkın karşı karşıya kaldığı insani krizi gözler önüne serdi. Bu tür projeler, uluslararası toplumu Gazze’de yaşananlara dair bilgilendirmeyi ve farkındalık yaratmayı hedefliyor.