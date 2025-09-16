TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC'den Gelen Muhtarları Kabul Etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ve KKTC'den gelen muhtarlarla bir araya geldi. Gerçekleşen kabulde, Kurtulmuş, KKTC'nin bağımsızlık ve özgürlük süreci ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş süreci arasındaki benzerliklere dikkat çekti. Ayrıca, son dönemde Güney Kıbrıs'a yapılan askeri sevkiyatlarla ilgili endişelerini dile getirdi.

Güney Kıbrıs'a Yönelik Askeri Sevkiyatlar

Kurtulmuş, konuşmasında, "Son zamanlarda Güney Kıbrıs'ta birtakım üslere destek verildiğini, askeri alet ve mühimmatın Güney Kıbrıs'a sevk edildiğini dikkatle ve hassasiyetle izliyoruz," şeklinde ifade etti. Bu durumun, sıradan bir askeri sevkiyat olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, Türkiye'nin Kıbrıs Türklerinin yanında durma kararlılığını yineledi.

KKTC'nin Tarihsel Süreci ve Güçlü Varlığı

Kurtulmuş, KKTC'nin 1983'te devlet vasfını kazandığını ve bu süreçte adım adım güçlenmeye devam ettiğini belirtti. KKTC'nin bölgede parmakla gösterilen ülkelerden biri haline geldiğini ifade eden Kurtulmuş, "KKTC Ercan Havalimanı ayarında bir havaalanının Avrupa'nın birçok ülkesinde olmadığını" vurguladı. Ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir kimlik kazanması için gerekli adımları atmaya devam ettiklerini belirtti.

Kıbrıs'ta Barış ve İki Devletli Çözüm

TBBM Başkanı, Kıbrıs'ta barışın sağlanması adına iki devletli çözümden yana olduklarını dile getirdi. Kurtulmuş, "Kıbrıs'ta iki devletli çözümden başka hiçbir çözüm yoktur," ifadesini kullanarak, KKTC'nin uluslararası alanda tanınırlığını artırma hedefinin önemine dikkat çekti. Ayrıca, Kıbrıs Türk halkının milli benliğini temsil eden muhtarların, bu süreçte önemli bir rol oynadığını belirtti.

Filistin ve Gazze Konusunda İfade Edilen Endişeler

Kurtulmuş, insanlığın adaletin ve hakkın yerini bulması için birlikte hareket etme gerektiğini vurguladı. Filistin halkının maruz kaldığı baskılara dikkat çeken Kurtulmuş, "Eninde sonunda kazanan mutlaka Filistin olacaktır," dedi. Bu bağlamda, Gazze'deki durumu kınayarak, uluslararası toplumun bu konudaki duyarlılığını artırması gerektiğini ifade etti.

Hedeflerin ve Birlikteliğin Önemi

Kurtulmuş, Kıbrıs'taki barış ortamının sağlanması için Türkiye'nin desteği ile güçlü bir iş birliği yapılması gerektiğini dile getirdi. Kıbrıs'taki Türk halkının huzurlu ve güçlü bir şekilde varlığını sürdürmesi için birlikte hareket edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, "Biz Ada'da barış istiyoruz, huzur istiyoruz," şeklinde sözlerine ekledi.

Kurtulmuş, muhtarlarla yaptığı görüşmenin ardından, günün anısına muhtarlara çeşitli hediyeler takdim etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Kabulde bazı milletvekilleri de hazır bulundu.