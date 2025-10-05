Dolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize ve Trabzon'da Program Gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize ve Trabzon'da Program Gerçekleştirecek

Yayınlanma 14
14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize ve Trabzon'da Program Gerçekleştirecek
Okunma Süresi: 2 dk

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ekim 2025 Cuma günü baba ocağı Rize'ye gelerek bir dizi etkinliğe katılacak. Üç gün sürecek olan programı çerçevesinde Erdoğan, Rize ve Trabzon'da çeşitli ziyaretler ve açılış törenleri gerçekleştirecek.

Rize'de Açılış Törenleri ve İncelemeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'de gerçekleştireceği programda, önemli toplu açılış törenleri ve AK Parti İl Danışma Toplantısı yer alacak. Ayrıca, kentte devam eden projelerin yerinde incelenmesi de planlanıyor. Erdoğan'ın Çamlıhemşin ilçesi ve Ayder Yaylası'nda gerçekleştireceği ziyaretlerde, özellikle Rize Şehir Hastanesi inşaatı, İyidere Lojistik Merkezi ve Güneysu Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesi gibi önemli projelerin durumunu gözlemlemesi bekleniyor.

Trabzon'daki Program Detayları

Rize'de bir gün geçirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Trabzon'daki programlara katılacak. Bu ziyaretler sırasında bölgedeki yerel yönetimlerle bir araya gelerek istişarelerde bulunması ve yerel halkla buluşması da öngörülüyor. Erdoğan'ın bu ziyaretleri, AK Parti'nin bölgedeki destek tabanını güçlendirme çabası olarak değerlendiriliyor.

Programın Son Günü ve Ayrılış

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'deki programı, 13 Ekim Pazar günü sona erecek. Bu tarihte Rize'den ayrılması planlanırken, ziyaretlerin yerel halk ve parti teşkilatları tarafından büyük bir ilgiyle karşılanması bekleniyor. Erdoğan'ın bu bölge ziyaretleri, hem yerel yatırımların takibi açısından hem de partisinin politikalarının halka iletilmesi bakımından önemli bir fırsat sunacak.

