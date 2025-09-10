AK Parti’den CHP'ye Sert Eleştiriler

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki gelişmeleri eleştirerek, AK Parti'nin sunduğu hizmetleri ön plana çıkardı. Akbaşoğlu, CHP'nin yolsuzluk iddiaları ile anıldığını belirterek, milletin sandıkta gereken cevabı vereceğini ifade etti.

CHP'nin İç Çatışmaları ve Eleştiriler

Erzincan'da düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı çerçevesinde basın toplantısı düzenleyen Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP'nin iç çatışmalarına dikkat çekti. Akbaşoğlu, "Kurultayın iptali davasını isteyen kendileri. İstanbul Kongresi'nin iptalini isteyenler yine kendileri. Kendi içlerindeki kavgalardan dolayı gündemi saptırarak AK Parti'yi suçlamaya çalışıyorlar" dedi. Bu ifadeleriyle, CHP’nin iç sorunlarını örtbas etmek amacıyla başka konulara yöneldiğini savundu.

AK Parti'nin Hizmet Vurgusu

Akbaşoğlu, AK Parti'nin Türkiye için önemli hizmetler ürettiğini ve bu hizmetlerin halk tarafından takdir edildiğini belirtti. "Biz, AK kadrolar olarak bu milletle yürümeye devam edeceğiz. Önümüzdeki seçimlerde de bu birlikteliği tescil edeceğiz" diyen Akbaşoğlu, partinin vatandaşın güvenini kazanma konusundaki kararlılığını vurguladı. Ayrıca, "Yaparsa AK Parti yapar" ifadesinin, partinin hizmet anlayışının bir yansıması olduğunu kaydetti.

Yargı Süreci ve CHP Yöneticilerine Yönelik Eleştiriler

Akbaşoğlu, bağımsız ve tarafsız yargının, CHP'nin içinden gelen şikayetler üzerine kongreyle ilgili geçersizliğin tespit edildiğini belirtti. "İrade ifsadının delilleriyle ortaya çıkması, bir çağrı heyetinin oluşturulmasını gerektirdi" diyen Akbaşoğlu, bu süreçte yaşananları eleştirerek, CHP yönetiminin kamuyu huzursuz eden eylemlerini kınadı. "Seçmenleri bu durumdan son derece muzdarip. Herkes bu olayları görüyor" şeklinde konuştu.

Milletin Cevabı ve Gelecek Vizyonu

CHP yönetimine seslenen Akbaşoğlu, milletin sandıkta gerekli cevabı vereceğini ifade etti. Türkiye'nin, iç çekişmeler ve iktidar oyunları yerine, tarihi bir dönüşüm sürecine girdiğini söyleyen Akbaşoğlu, "Bir destan yazıldığını ve terörsüz bir Türkiye için güçlü bir iradeyle yol alındığını" vurguladı. Bu kapsamda, AK Parti'nin hedeflerinin daha güzel günler inşa etmek olduğunu belirtti.

Toplantıya, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, partili milletvekilleri ve AK Parti İl Başkanı Alpay Kabadayı da katıldı. Akbaşoğlu, basın toplantısının ardından İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Cavit Şireci'yi ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.