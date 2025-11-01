Dolar
Haberin Gündemi Politika AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan: "Dünyanın Lideri Bir Cumhurbaşkanımız Var"

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan: "Dünyanın Lideri Bir Cumhurbaşkanımız Var"

Yayınlanma
14
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan: "Dünyanın Lideri Bir Cumhurbaşkanımız Var"
Okunma Süresi: 2 dk

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, Aydın'da düzenlenen Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Ercan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası alandaki liderlik rolüne vurgu yaparak, "Artık sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın lideri olan bir Cumhurbaşkanımız var. 2028'de Allah'ın izniyle yeniden başımızda göreceğiz," dedi.

Toplantının Detayları

Şükran Güngör Yıldız Kenter Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem ve diğer yerel yöneticiler katıldı. Ercan, Aydın'da gönül belediyeciliğini temsil eden Çerçioğlu'na teşekkür ederek, "1994'te Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı AK belediyecilik anlayışını Aydın'da en güzel şekilde devam ettiriyor," şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Uluslararası Saygınlığı

Ercan, Türkiye'nin uluslararası arenada kazandığı saygınlığa da dikkat çekti. "Aydınımız için elimizden geleni her zaman yaptık, yapmaya da hazırız. Bu dava kutsal bir dava," ifadelerini kullanan Ercan, NATO Parlamenter Meclisi üyesi olarak katıldığı İtalya'daki toplantılarda Türkiye'ye duyulan saygının Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaynaklandığını ifade etti. "Aydınımızda hem 2028 genel seçimlerinde hem de 2029 yerel seçimlerinde tarih yazmaya hazır mıyız?" diye ekledi.

Yerel Yönetimlerden Destek

Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş ise, toplantının katılımcıların yoğun ilgisiyle geçtiğini belirtti. "Aydın'da bu salonlar her zaman tıka basa dolar. Bugün geldiğimiz noktada bir farkımız var. Aramıza Özlem Çerçioğlu geldi," diyerek mevcut yönetimin başarısına vurgu yaptı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da katılımcılara hitaben, "Hep beraber Aydın'da tarih yazmaya hazır mısınız? Çok çalışacağız," şeklinde konuştu.

#Ak Parti
#Dünya
#İstanbul
#Milletvekili
#Politika
#Tuğba Işık Ercan
#Türkiye
