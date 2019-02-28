PKK'ya yönelik operasyonda 11 kişi yakalandı

İstanbul merkezli olmak üzere 4 ilde gerçekleştirilen PKK'ya yönelik operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eylem hazırlığında oldukları tespit edilen PKK'ya yönelik dün gece İstanbul, Muş, Mardin ve Zonguldak'ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan örgüt üyelerinden alınan bilgi ve örgütsel dokümanların deşifre edilmesi ile takibe alınan 11 örgüt üyesi yakalandı.

Operasyonda,PKK'yı simgeleyen bez parçaları, örgütsel dergi, kitap ve dokümanlar geçirildi. Yakalanan 11 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.