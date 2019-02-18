Pazar hırsızları yakalandı!

Mersin'in Mut ilçesinde gece saatlerinde pazardaki tezgah üzerinden sebze, meyve ve çerezleri çalan 5 hırsızın yakalandığı belirtildi.

Mersin'in Mut ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nde her hafta cuma günleri kurulan pazara perşembe akşamından gelen sebze meyveleri tezgahlarına bırakan esnaflardan birinin tezgahına koyduğu sebze, meyve ve çerezleri gece saatlerinde hırsızlar tarafından çalındı.

Hırsızlar Yakalandı

Sabah saatlerinde pazar yerine geldiği zaman malların çalındığını gören esnaf bir anda şok oldu. Pazarcıların yaptıkları ihbar doğrultusunda olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerini başlattı. Kamera kayıtlarını inceleyen polisler zanlıların izini sürdü. Zanlıların adresinde yapılan incelemelerde değişik sebze ve meyvelerin çalındığı gözlemlendi.