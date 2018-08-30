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Özel hastanede doğum yapmak isteyenden ek ücret alınmayacak
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Sağlık - - Editör: Sefa Koçak

Özel hastanede doğum yapmak isteyenden ek ücret alınmayacak

Sağlık Bakanlığı'nın yeni düzenlemesine göre özel hastanelerde sezaryen doğum dahil tüm doğumlardan ek ücret alınmayacak.

Özel hastanelerde yapılan doğumlarda alınan ek ücret tarihe karışıyor Sağlık Bakanlığı ve SGK yetkililerinin üzerinde çalıştığı yeni düzenlemeye göre doğum için özel hastaneleri tercih eden vatandaşlardan ek ücret alınmayacak. Düzenlemeye zorunlu olduğu takdirde sezaryen doğumlar da dahil.

Geçtiğimiz dönemde kanser cerrahisi için ücretsiz tedavi yolunu açan Sağlık Bakanlığı, benzer düzenlemeyi normal ve sezaryen doğumlar için de geçerli hale getiriyor. Kapsamı belirlenen düzenleme için özel hastene temsilcileriyle görüşmeler başlayacak.

ÖZEL HASTANEDE DOĞUM YAPMAK İSTEYEN EK ÜCRET ÖDEMEYECEK

Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yetkilileri tarafından yürütülen çalışma olugnlaştıktan sonra, özel hastane temsilcileriyle görüşmeler başlatılacak. Gerekli altyapının tamamlanmasının ardından, özel hastanelerde doğum yapmak isteyenler ek ücret ödemeyecek.

1.3 MİLYON BEBEK DOĞDU

Son yıllarda anne ve bebek sağlığı konusunda ciddi gelişmeler yaşanırken, hastane ortamında gerçekleşen doğumların sayısı da ciddi artış gösterdi. Bir yandan hastanelerin doğum birimlerindeki kapasite artırılırken, özel hastanelerde gerçekleşecek doğumlar konusunda da Sağlık Bakanlığı devreye girdi.Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, canlı doğan bebek sayısı revize edilen 2016 yılı verisine göre 1 milyon 311 bin 895'ken, 2017 yılında 1 milyon 291 bin 55 oldu.

DOĞURGANLIK ORANI EN ÇOK VE EN AZ OLAN İLLER BELLİ OLDU

Canlı doğan bebeklerin yüzde 51.3'ü erkek, yüzde 48.7'si kız oldu. Toplam doğurganlık hızı, 2017 yılında 2.07 çocuk olarak gerçekleşti. Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2017'de 4.29 çocukla Şanlıurfa oldu. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1.31 çocukla Gümüşhaneolarak kayıtlara geçti.

BAKANLIK SGK İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Önümüzdeki dönemde özel hastanelerde gerçekleşecek doğumların ücretsiz olması için çalışma başlatan Bakanlık, bu konuda SGK ile ön görüşmelere başladı. Özel hastanelerin görüşleri de alındıktan sonra, sistemin nasıl işleyeceğine ilişkin mevzuat hazırlanacak, Sağlık Uygulama Tebliği genişletilecek ve imzalanacak protokollerin ardından pilot uygulamaya geçilecek.

ZORUNLU HALLERDE SEZARYEN DE DAHİL

Uygulamayla sağlık kuruluşlarında yapılan doğumların teşvik edilmesi. Kamu hastanelerinin iş yükünün hafifletilmesi ve anne bebek sağlığının maksimum düzeyde korunması amaçlanıyor. Sözkonusu düzenleme normal doğum ve zorunlu hallerde sezaryeni da kapsayacak şekilde oluşturulacak. Bakanlık buna benzer bir düzenlemeyi kanser cerrahisi için de uyulamaya koymuş ve söz konusu tedaviler için vatandaşlardan fark ücreti alınmamaya başlanmıştı.


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