Öykü Gürman, Gönül Dağı’nda Hayalini Gerçekleştiriyor, Şoför Kiraz’la Ekranlara Dönüyor

Öykü Gürman, yıllardır hayalini kurduğu bir rolü sonunda gerçekleştirdi. TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı’nın beşinci sezonunda “Şoför Kiraz” karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanan Gürman, hem dizideki rolü hem de yıllardır hayalini kurduğu oyunculuk yolculuğunu anlattı. Diziye 146. bölümde dahil olacak olan Gürman, bu rolün kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirterek, dizinin hayran kitlesiyle buluşacağı için heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Şoför Kiraz: Güçlü ve Dirayetli Bir Kadın

Öykü Gürman, Gönül Dağı dizisinde “Şoför Kiraz” karakterini canlandıracak. Kiraz, hayatı boyunca birçok zorlukla karşılaşmış, ancak her zaman güçlü durmayı başarmış bir kadın. Yeğenlerine bakmak zorunda kalan ve hayatını onlara adamış Kiraz, hem cesareti hem de çalışkanlığıyla dikkat çeken bir figür. Kiraz’ın hayatta karşılaştığı zorluklar ve fedakarlıkları izleyicilerle buluşturacak olan Gürman, karakterin derinliği ve yaşanmışlıklarıyla seyirciyi etkileyeceğine inanıyor.

Dizinin geçtiği Gedelli kasabasında minibüs şoförlüğü yapan Kiraz, başta kasaba halkı tarafından yadırgansa da kısa sürede herkesin gönlünü kazanacak. Özellikle ailesine olan bağlılığı ve mücadeleci ruhu, karakterin en önemli özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Gürman, Kiraz’ı canlandırmanın kendisi için anlamlı bir deneyim olduğunu ve karakteri sevdiğini belirtiyor.

Hayalini Kurduğu Rol: “Keşke Şoför Oynasam Demiştim”

Öykü Gürman, Gönül Dağı dizisinde yer almanın kendisi için bir hayalin gerçekleşmesi anlamına geldiğini ifade etti. Geçmişte verdiği bir röportajda “Keşke şoför Nebahat gibi bir karakteri oynasam” dediğini hatırlatan Gürman, bu dileğinin gerçek olmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Ayrıca konserlerinde her zaman Gönül Dağı türküsünü söylediğini belirten Gürman, tüm yollarının bozkıra çıktığını ve bu projede yer almanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını dile getirdi.

Şoför Kiraz karakterinin detaylı analizini okuduktan sonra bu rolü kabul etme kararının daha da netleştiğini belirten Gürman, hem karakteri hem de diziyi çok sevdiğini ifade etti. Kiraz rolünü oynamaktan keyif alacağını belirten Gürman, bu karakterle bir yolculuğa çıkacak olmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Gönül Dağı’nın Sıcak Atmosferi

Gönül Dağı dizisinin beşinci sezonunda yer almanın kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirten Gürman, dizinin sıcak atmosferi ve samimi yapısının ona hitap ettiğini söyledi. Eskişehir Sivrihisar’da çekilen dizinin set ortamından ve ekipten memnun olduğunu dile getiren Gürman, şehrin sakin atmosferinin ruhuna iyi geldiğini ve yalnız vakit geçirmeyi seven biri olarak bu ortamın kendisine huzur verdiğini belirtti.

Daha önce Sen Anlat Karadeniz dizisinde şehir dışında çalıştığını hatırlatan Gürman, bu tür projelere alışkın olduğunu ve Sivrihisar’da çalışmaktan memnun olduğunu söyledi. Dizinin hayran kitlesinin büyüklüğüne dikkat çeken Gürman, seti ziyaret eden izleyicilerin sevgisini ve ilgisini takdirle karşıladığını belirtti.

Eski Dostlarla Buluşma

Gönül Dağı dizisinde daha önce birlikte çalıştığı arkadaşlarıyla tekrar bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayan Gürman, Ferdi Sancar ile yeniden aynı projede yer almanın kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti. On bir yıl önce Urfalıyam Ezelden dizisinde birlikte rol aldıkları Ferdi Sancar ile tekrar bir araya gelmek, Gürman için nostaljik bir deneyim oldu. Ayrıca, dizinin yönetmeni Aslı Kahraman ile de daha önce bir projede kısa süreliğine çalışmış olmanın yeniden buluşmalarına vesile olduğunu belirtti.

İlk çekimlerde ekibe sonradan katılmanın yarattığı zorluklardan bahseden Gürman, Gönül Dağı ekibinin kendisini çok sıcak ve samimi bir şekilde karşıladığını ve hızlı bir şekilde adapte olduğunu söyledi. Ekip arkadaşlarının desteği sayesinde kendisini uzun süredir bu dizideymiş gibi hissettiğini belirtti.

Müzik ve Yeni Projeler

Müzik kariyerine de devam eden Öykü Gürman, yeni projeler üzerinde çalıştığını belirtti. Kısa bir süre önce “Ah Be Hayat” isimli yeni şarkısını çıkardığını ve bu şarkının eğlenceli yapısıyla günümüz hayatına bir gönderme yaptığını ifade etti. Şarkının özellikle sosyal medya platformlarında büyük ilgi gördüğünü belirten Gürman, hayranlarına yeni projelerle sürprizler yapmaya devam edeceğini söyledi.

Gürman, müziğin her zaman hayatının bir parçası olduğunu belirterek, Gönül Dağı dizisinde hikayeye uygun olduğu takdirde sevilen türküleri seslendirmekten memnuniyet duyacağını da ifade etti.

Sonuç

Öykü Gürman, Gönül Dağı dizisinde “Şoför Kiraz” karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Hem oyunculuk hem de müzik alanında kariyerine yeni projelerle devam eden Gürman, bu rolün kendisi için özel bir anlam taşıdığını ve Kiraz karakterini canlandırmaktan büyük keyif alacağını belirtti. Hayranları, Öykü Gürman’ı yeni bölümde izlemek için sabırsızlanıyor.