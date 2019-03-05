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Öncüpınar Gümrük Kapısı yeniden açıldı.
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Ekonomi - - Editör: Tuğçe GÜREL

Öncüpınar Gümrük Kapısı yeniden açıldı.

Suriye'de yaşanan iç savaş yüzünden 2011 yılında direkt geçişlere kapatılan Öncüpınar Gümrük Kapısı'nın yeniden açıldı.

Suriye'de yaşanan iç savaş yüzünden 2011 yılında direkt geçişlere kapatılan Öncüpınar Gümrük Kapısı'nın yeniden ulaşıma açıldığı kaydedildi.

Yaklaşık 8 senedir yüklerini gümrükteki tampon bölgede Suriye plakalı araçlara nakletmek zorunda kalan Türk tırları bugünden sonra pasaport ve gümrük işlemlerinin tamamlamasının ardından direkt olarak geçiş yapma hakkına sahip olacaklar.

Direkt Geçişe Açıldı

Gümrük kapısından birkaç saat içinde 50 tırın Suriye'ye direkt geçiş yaptığı belirtilirken bölgede nakliyecilik yapan Serdar Tohumcu, gazetecilere yaptığı ilk açıklamasında transit geçiş uygulamasının seçimlerden sonra da devam etmesini beklediklerini ifade ederek bu durumdan durduğu memnuniyeti dile getirdi.


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