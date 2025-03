New York Türk Evi’nde Birlik ve Dayanışma İçin Anlamlı İftar!

New York’taki Türk Evi (Turkevi Center), Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu’nun (TADF) düzenlediği özel bir iftar programına ev sahipliği yaptı. Bu anlamlı etkinlikte, Türk-Amerikan toplumunun önde gelen isimleri, diplomatik temsilciler ve farklı toplulukların liderleri bir araya geldi. Birlik, dayanışma ve kardeşlik mesajlarının verildiği gece, büyük bir katılımla gerçekleşti.

Önemli Konuklar ve Katılım

İftar programına Türk-Amerikan toplumunun önemli isimleri, diplomatik temsilciler ve medya mensupları katıldı. Programda yer alan konuklar arasında:

Türkiye’nin New York Başkonsolosu ve Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal

KKTC New York Temsilcisi Mehmet Dana

TADF Başkanı Gülay Aydemir

TASC Başkanı Seyit Şahin

Cebrail Akyön (New Jersey Mor Gabriyel Kilisesi Süryani Temsilcisi)

Mor Gabriyel Kilisesi Ruhani Pederi Cözef Şabo

Trump Medya’dan Melih Göğebakan

MÜSİAD New York temsilcisi Savaş Şahin

Antalya Merkez Belediye Başkan Yardımcısı Taylan Dikmen

Atlanta Ticaret Odası Başkanı Murat Civan

Amerika Ahıska Milli Meclis Başkanı Tiyenshan Muradoğlu Ahıskalı

Amerika İhlas Haber Ajansı temsilcisi Dilek Kaya

New York Anadolu Haber Ajansı temsilcisi Selçuk Acar

Başkonsolos Yazal’dan Çanakkale Zaferi Mesajı

New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal, konuşmasında Çanakkale Zaferi’nin Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhunu yansıttığını belirtti.

"Çanakkale Zaferi, milletimizin azmi ve kararlılığının simgesidir. Türk Günü Yürüyüşü de bu ruhun Amerika’daki yansımasıdır. Hep birlikte bu coşkuyu yaşamalı ve yaşatmalıyız." dedi.

TADF Başkanı Aydemir: “Birlikte Daha Güçlüyüz”

Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu Başkanı Gülay Aydemir, Türk Günü Yürüyüşü’nün önemine dikkat çekerek, tüm Türk-Amerikan toplumunu bu yılki etkinliğe katılmaya davet etti.

"Türk Günü Yürüyüşü, geçmişimizi onurlandırmak ve geleceğe umutla bakmak için büyük bir fırsattır. Bu yıl hep birlikte, daha büyük bir katılım sağlayarak dünyaya Türk toplumunun birlik ve gücünü göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Farklı Toplumlar Bir Araya Geldi

Programda sadece Türk toplumu değil, Amerika’daki farklı inanç ve kültürlerden temsilciler de yer aldı. New Jersey Mor Gabriyel Kilisesi Süryani Temsilcisi Cebrail Akyön ve Ruhani Peder Cözef Şabo, hoşgörü, barış ve kültürel uyumun önemine vurgu yaparak iftar programına katılım sağladı.

Medya ve İş Dünyasından Destek

Trump Medya’dan Melih Göğebakan, yaptığı konuşmada Türk toplumunun Amerika’daki birlik ve dayanışmasını artırmak adına medya gücünün önemine değindi.

Ayrıca, Atlanta Ticaret Odası Başkanı Murat Civan ve MÜSİAD New York temsilcisi Savaş Şahin, Türk-Amerikan ekonomik ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik projeler üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Sanat ve Müzik Performansları

Programda, semazen gösterisi ve geleneksel Türk müziği performansları büyük ilgi gördü. Victor Sydorovych tarafından gerçekleştirilen semazen gösterisi ve Neyzen Eren Erdoğan ile Fatih Ergün’ün sunduğu müzik dinletisi, geceye farklı bir anlam kattı.

Ramazan’ın Birleştirici Gücü

İftar programı, Türk toplumunun Amerika’daki birlikteliğini güçlendirmek ve dayanışmayı artırmak adına önemli mesajlar verdi. Katılımcılar, dualar eşliğinde oruçlarını açarak dostluk ve kardeşlik bağlarını pekiştirdi.

Türk Günü Yürüyüşü’ne Büyük Katılım Bekleniyor

17 Mayıs’ta düzenlenecek New York Türk Günü Yürüyüşü için yapılan çağrılar büyük yankı uyandırdı. Organizasyon yetkilileri, bu yılki yürüyüşün rekor katılımla gerçekleşmesini beklediklerini açıkladı.

Türk Günü Yürüyüşü’nün, Türk-Amerikan toplumunun hem geçmişine sahip çıkmasını hem de gelecek için güçlü bir birliktelik mesajı vermesini sağlayacağı ifade edildi.