Erdoğan ve Trump, Beyaz Saray’da Kritik Zirveye Hazırlanıyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da bir araya gelmeye hazırlanıyor. Nisan ayı sonunda gerçekleşmesi beklenen görüşme, Türkiye ve ABD arasındaki savunma sanayi yaptırımları, F-16 satışı ve bölgesel istikrar konularını içerecek.

Yetkililer, bu görüşmenin iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirmek adına kritik bir dönemeç olacağını belirtiyor. Türkiye’nin NATO’daki rolü, Ukrayna’daki barış süreci ve ABD’nin Avrupa ile olan müttefiklik ilişkileri, zirvenin odak noktaları arasında yer alıyor.

F-16 Satışı ve Savunma Yaptırımları Masada

Erdoğan, pazar günü gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Türkiye’ye uygulanan savunma sanayi yaptırımlarının kaldırılmasını Trump’tan talep etti. Türkiye’nin F-35 programına yeniden dahil edilmesi ve F-16 savaş uçaklarının satışının tamamlanması, Ankara’nın Washington’dan öncelikli beklentileri arasında.

Türkiye, 2021 yılından bu yana Lockheed Martin’den 40 yeni F-16 savaş uçağı satın almak için girişimlerde bulunuyor. Ancak, bu süreç ABD Kongresi’ndeki bazı engeller nedeniyle ilerleyemedi. Erdoğan, bu konunun çözüme kavuşturulmasını ve Türkiye’nin savunma işbirliklerinin geliştirilmesini talep ediyor.

Eğer Trump yönetimi, Türkiye’ye yönelik yaptırımları kaldırırsa, Kongre’nin de Türkiye’nin savunma tedarik süreçlerini kısıtlayan yasaları gözden geçirmesi gerekecek. Bu da Türkiye’nin, NATO ile askeri entegrasyonunu güçlendirme noktasında kritik bir adım olabilir.

Türkiye, Ukrayna’daki Barış Gücüne Katılabilir

Görüşmenin bir diğer önemli başlığı Ukrayna ve Rusya arasındaki barış süreci olacak. Kaynaklara göre, Türkiye’nin, olası bir barış anlaşması sonrası oluşturulacak Ukrayna Barış Gücü’ne asker göndermesi ihtimali değerlendiriliyor.

Türkiye, hem Rusya hem de Ukrayna ile güçlü diplomatik bağlara sahip olması nedeniyle barış sürecinde arabulucu rolünü sürdürmeye hazır olduğunu belirtiyor.

Suriye ve PKK Tartışmaları

İki liderin masaya yatıracağı bir diğer hassas konu, ABD’nin Suriye’de PKK bağlantılı gruplara verdiği destek olacak. Türkiye, ABD’nin bu grupları Suriye yönetimine entegre etme girişimine temkinli yaklaşıyor ve güvenlik kaygılarının dikkate alınmasını talep ediyor.

ABD’nin, Türkiye’nin kırmızı çizgilerini göz ardı etmesi halinde bölgedeki gerilimin artabileceği uyarısında bulunan yetkililer, Erdoğan’ın Trump ile bu konuyu doğrudan gündeme getireceğini belirtiyor.

Ankara-Washington Hattında Yeni Dönem

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Türkiye ve ABD’nin işbirliğini sonuç odaklı ve samimi bir şekilde ilerletmesi gerektiğini vurguluyor.

İki liderin görüşmesinin, ikili ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcı olup olmayacağı ise merak konusu.