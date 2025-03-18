Merkez Bankası’ndan Sert Adım! PayFix, İninal ve Aypara’nın Faaliyetleri Durduruldu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), PayFix, İninal ve Aypara ödeme kuruluşlarının faaliyet izinlerini geçici olarak askıya aldığını duyurdu. Bu kararın, yasa dışı bahis operasyonunda adı geçen Flash TV'nin sahibi Erkan Kork ile bağlantılı oldukları iddiasıyla alındığı belirtildi.

Merkez Bankası’nın yaptığı resmi açıklamada, 6493 sayılı Kanun çerçevesinde alınan kararlar doğrultusunda bu firmalara yönelik idari ve mali tedbirlerin uygulandığı vurgulandı.

Yasa Dışı Bahis Operasyonu ve Şirket Bağlantıları

Türkiye'de yasa dışı bahisle mücadele kapsamında yürütülen geniş çaplı operasyonlarda, Flash TV'nin sahibi Erkan Kork’un da tutuklandığı açıklanmıştı. Bu gelişme sonrası, Kork'un PayFix ve İninal ile bağlantılı olduğu iddiası, finans sektöründe büyük yankı uyandırdı.

Merkez Bankası’nın aldığı karar, bu iddiaların ardından geldi ve ilgili ödeme kuruluşlarının faaliyetleri askıya alındı.

Merkez Bankası’ndan Açıklama Geldi

Merkez Bankası’nın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetimi altında bulunan PayFix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (PayFix), İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (İninal) ve Aypara Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin faaliyet izinleri, ilgili soruşturma kapsamında askıya alınmıştır."

Ayrıca, PayFix’in daha önce 6493 sayılı Kanun kapsamında mali önlemlerle karşı karşıya kaldığı, ancak sürecin devamında şirketin ödeme hizmetlerine dair izinlerinin de tamamen askıya alındığı belirtildi.

Şirket Yönetimi Şaşırtıcı Detaylar İçeriyor

Merkez Bankası’nın kararının ardından PayFix ve İninal’in yönetim kurulunda Erkan Kork'un yer aldığı ortaya çıktı. Bu durum, şirketlerin yasa dışı bahis operasyonuyla doğrudan bağlantılı olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

Yönetimdeki bu isimlerin açığa çıkmasıyla birlikte, bu ödeme kuruluşlarının yasa dışı işlemlere aracılık edip etmediğine dair detaylı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Yaptırımlar ve İdari Para Cezaları

Merkez Bankası, söz konusu şirketlere yönelik idari yaptırımların da devreye sokulduğunu belirtti.

Resmi kararlara göre, PayFix’e yönelik olarak 6493 sayılı Kanun’un 27’nci maddesi gereğince idari para cezası uygulandı.

Bunun yanı sıra, 14 Mart 2025 tarihli TCMB kararı ile PayFix, Aypara ve İninal’ın tüm faaliyet izinleri askıya alındı.

Finans Sektöründe Şok Etkisi Yaratıyor!

Bu gelişmelerin ardından, Türkiye’de dijital ödeme sistemleri ve finans sektörü üzerinde büyük bir dalgalanma yaşandı. Özellikle elektronik para ve ödeme hizmetleri alanında faaliyet gösteren şirketler, bu tür bağlantıların ciddi yaptırımlara yol açabileceğinin farkına vararak dikkatli adımlar atmaya başladı.

Soruşturmanın ilerleyen günlerde nasıl sonuçlanacağı ve ilgili şirketlerin faaliyetlerine devam edip edemeyeceği kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.