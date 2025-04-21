Katolik Dünyası Yeni Liderini Arıyor: Papa Franciscus’un Ardından Başlayan Süreç

88 yaşında hayatını kaybeden Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus’un vefatı, yalnızca bir liderin ölümü değil; aynı zamanda küresel ölçekte yankı bulan bir geçiş döneminin de başlangıcını simgeliyor. 1,4 milyar Katoliğin manevi önderi ve Vatikan Devleti’nin başkanı olan Franciscus’un ardından, Katolik Kilisesi’nde yeni Papa’nın seçileceği önemli bir süreç başladı.

Papalıkta Boşluk: Sede Vacante Dönemi Başladı

Papa’nın ölümünün hemen ardından Katolik Kilisesi hukuku devreye girerek “Sede Vacante” yani “makam boş” sürecini başlattı. Bu dönem, Vatikan’daki Papalık görevini geçici olarak üstlenen Papalık Makam Vekili (Kamerlengo) tarafından yönetiliyor. Bu kritik görevi yürüten Kardinal Kevin Joseph Farrell, Papa Franciscus’un ölümünü resmen duyurup, onun mührünü ve ünlü “balıkçı yüzüğü”nü sembolik olarak kırarak makamın boş olduğunu ilan edecek.

Papa'nın Vasiyeti ve Sade Veda

Papa Franciscus, 2023 sonunda verdiği bir röportajda, ölümünün ardından sade bir törenle uğurlanmayı istediğini belirtmişti. Bu doğrultuda, Aziz Petrus Bazilikası’nda değil, sık sık dua ettiği Azize Büyük Meryem Bazilikası’na defnedilmesi bekleniyor. Aynı zamanda geleneksel olarak üç tabuttan oluşan defin ritüelini sadeleştirmiş ve sadece çinko kaplamalı ahşap bir tabut istemişti. Bu vasiyetiyle, modern dönemde Vatikan dışına gömülen ilk Papa olarak tarihe geçmesi öngörülüyor.

Yeni Papa Nasıl Seçilecek?

Papa’nın cenaze töreninin ardından Katolik Kilisesi’nde “Konklav” adı verilen yeni Papa seçimi süreci başlayacak. Bu süreçte, yaşları 80’in altında olan Kardinaller Sistine Şapeli’nde bir araya gelerek dış dünyadan tamamen izole şekilde gizli oylamalar yapacak.

Konklav sürecini, Kardinaller Meclisi Dekanı Giovanni Battista Re yürütecek. Cenaze töreninden sonraki 20 gün içinde oylamalara başlanması planlanıyor. Nisan 2025 itibarıyla 80 yaş altında ve oy hakkına sahip 136 Kardinal, yeni Papa’yı seçmek üzere bu tarihi görevi yerine getirecek.

Yeni Papa’nın seçilebilmesi için oyların üçte ikisini alması gerekiyor. Seçilen aday bu görevi kabul ettiği anda, Vatikan’ın ünlü balkonundan “Habemus Papam” (Yeni Papa’mız var) sözleriyle tüm dünyaya duyurulacak.

Küresel ve Dini Etkileri Olacak Bir Seçim

Papa Franciscus’un özellikle mülteci hakları, çevre koruma ve yoksullukla mücadele konularındaki hassas tutumu ve sade yaşam tarzı, dünya genelinde farklı inanç ve toplumlar nezdinde takdir toplamıştı. Bu nedenle, yerine geçecek Papa'nın benzer duyarlılıklar gösterip göstermeyeceği, yalnızca dini çevrelerde değil; politik ve toplumsal alanlarda da büyük merak konusu.

Yeni seçilecek Papa’nın modern dünyaya yaklaşımı, Katolik inancının 21. yüzyıldaki rotasını belirlemede etkili olacak. Özellikle gençlerin inançla ilişkisini yeniden kurma, teknolojik dönüş